Папа Франциск встретился с 70 тысячами итальянских юношей и девушек (+ ФОТО)

В субботу 11 августа 70 тысяч юных католиков из более чем 200 итальянских епархий собрались на древнеримском ипподроме «Circo Massimo».

В конце молодёжного пешего паломничества «PerMilleStrade» («По тысячам дорог») ребята вместе со своим священниками и епископами молились, пели и делились свидетельством веры. Встреча началась с выступления и свидетельства итальянской рок-группы «The Sun», основанной в 1997 году. С 2008 года музыканты посвящают своё творчество христианскому посланию и поддерживают разные акции солидарности.

Вечером молодых паломников посетил Папа Франциск и возглавил молитвенное бдение, во время которого — после чтения евангельского фрагмента — обратился к молодёжи с речью.

Святейший Отец поблагодарил ребят за их паломнические труды по дорогам Италии, посреди сокровищ культуры и веры, переданных отцами. Комментируя рассказ святого Иоанна о Воскресении Христовом, Епископ Рима отметил, что тот «невообразимый рассвет навсегда изменил историю человечества». Пустая гробница Учителя побуждает бежать со всех ног и Марию Магдалину, и Петра с Иоанном, — все они движимы огромной надеждой, которую однажды посеял в них Господь. Теперь эта надежда бьётся в их сердцах с новой силой, а история людей уже никогда не будет прежней: смерть, которая ещё совсем недавно торжествовала, терпит поражение; под напором жизни не может устоять даже могильный камень. С того воскресного рассвета любое место, где притесняется жизнь, где царит насилие, война, нищета, обретает надежду на возрождение.

Обращаясь к паломникам, Папа отметил, что они отправились пешком в Вечный город, ибо их сердца полны любовью к Иисусу, — такой же, какая переполняла Марию Магдалину, Петра и молодого Иоанна, который бежал к пустой гробнице Христа быстрее своего старшего товарища. Молодёжь призвана брать пример с этого юного апостола: им двигал порыв сердца, внимательного к голосу Святого Духа, оживляющего мечты. Нельзя довольствоваться размеренными, продуманными шагами тех, кто идёт позади всех: нужна смелость, чтобы вырваться вперёд навстречу мечте, дабы строить Царство Божье и посвящать себя более братскому человечеству, подчеркнул Святейший Отец:

«Я буду рад видеть вас обгоняющими тех, кто в Церкви слишком неспешен и боязлив, увлечёнными тем возлюбленным Ликом, которому мы поклоняемся в Пресвятой Евхаристии и видим во плоти страдающих братьев. Пусть Святой Дух подталкивает вас вперёд в этом беге. Церковь нуждается в вашем порыве, интуиции и вере. Когда же вы прибудете туда, куда мы ещё не пришли, потерпите, чтобы нас подождать, как Иоанн ждал Петра перед пустой гробницей».

Папа отметил, что совместный путь учит терпеливости по отношению к идущим рядом братьям и сёстрам, но также опыту великой радости, когда мы принимаем их без предрассудков и закрытости. Ходить в одиночку позволяет нам освободиться от всего, но именно благодаря общему пути мы становимся Народом Божьим, что придаёт нам уверенность в своей идентичности.

Возвращаясь к прочитанному Евангелию, Папа напомнил, что, войдя в пустую гробницу Иисуса, апостол Иоанн «и увидел, и уверовал». Лежащий плат и погребальные пелены — это ещё один знак, оставленный Иисусом для укрепления веры учеников; таких знаков было немало во время Его земной жизни: чудеса, исцеления, воскрешения. «Во всех этих знамениях Иисус показывает невидимый лик Бога», — подчеркнул Святейший Отец. По сути, это рассказ о человеческой хрупкости, которая встречается с возвышающей её благодатью Бога. «Иисус Христос — это не герой с иммунитетом от смерти, но Тот, Кто преображает смерть даром Своей жизни». И хотя кажется, что жизнь невозможно встретить там, где царит смерть, революционная новизна Евангелия заявляет об обратном: пустой гроб Христа становится финальным знаком, в котором сияет окончательная победа Жизни. Папа Франциск подчеркнул, что Господь посылает нас возвещать нашим братьям Его воскресение, и «Он дарует нам Святого Духа, дабы сеять в мире вместе с Ним Царство Божье»:

«Сколько же гробниц ждут сегодня нашего посещения! Сколько израненных и даже молодых людей запечатали свои страдания, водрузив на них тяжёлые камни. Благодаря силе Святого Духа и Слову Иисуса мы можем откатить эти валуны и позволить лучам света проникнуть в эти ущелья тьмы».

В конце своего обращения к молодым паломникам Епископ Рима отметил, что евангелист Иоанн часто называет себя «учеником, которого любил Иисус». Если мы осознаем и примем, что каждый из нас горячо любим Господом, тогда вся наша жизнь станет «добрым бегом, без опасений и страха, — бегом по направлению к Иисусу и к братьям, с сердцами, полными любви, веры и радости».

После встречи со Святейшим Отцом итальянская молодёжь продолжила молитвенное бдение до 4 часов утра. В это время многие приходские церкви между «Circo Massimo» и Ватиканской базиликой открыли двери для личной и общинной молитвы и Таинства Покаяния. В их стенах провели молитвенные встречи многие епархии, католические движения и ассоциации; в программе были свидетельства участников, выступления, тематические собрания.

Источник: Vatican News