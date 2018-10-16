Папа Франциск, встречаясь с паломниками из Сальвадора, высоко оценил послание св. Оскара Ромеро

15 октября с.г. Папа Франциск принял в Зале Павла VI большую делегацию из Сальвадора, прибывшую в Рим для участия в церемонии канонизации их соотечественника, бывшего архиепископа столицы этого центральноамериканского государства Оскара Арнульфо Ромеро. Святейший Отец назвал св. Оскара Ромеро «совершенным воплощением образа Доброго Пастыря, полагающего жизнь за своих овец».

Папа Франциск отметил, что архиепископ Ромеро был из разряда пастырей, постигших как бесконечное Божие милосердие, так и бесконечную человеческую немощь. Следуя его примеру, современным пастырям также надлежит «устремляться навстречу безмерному желанию Бога прощать тех, кто кается», и «открывать сердца братьев и сестер навстречу благости Божией любви, не останавливаясь притом перед пророческим обличением творящегося в мире зла». Это послание архиепископа Ромеро адресовано всем без исключения людям, и в этом смысле «каждый католик призван стать мучеником», поскольку «мученик», согласно изначальному смыслу слова, значит «свидетель» — свидетель Бога перед людьми. Для того, чтобы оставаться на уровне этого высокого задания, необходимо черпать силы в молитве и в Таинствах Церкви. «Мы призваны жить в единении с Богом и быть в единстве с Церковью, — подчеркнул Папа Франциск, — а св. Оскар свидетельствует нам, что без Бога, без тайны Церкви это невозможно. Он как-то назвал таинство Миропомазания ‘Таинством мучеников'».

Папа Франциск тепло приветствовал весь народ Сальвадора, который сумел сохранить живую веру, несмотря на все причиненные войной и гражданским противостоянием страдания. «Память о св. Оскаре Ромеро дает нам превосходный повод обратиться с посланием прощения и примирения ко всем народам Латинской Америки», — подвел итог Понтифик.

Архиепископ Сан-Сальвадора Оскар Арнульфо Ромеро-и-Гальдамес (годы жизни: 1917 — 1980) стал известен как бесстрашный в обличении социальных язв общества пастырь и защитник бедняков. Он был застрелен боевиками правого толка 24 марта 1980 г., прямо во время Мессы, которую служил в часовне больницы «Божественного провидения». В мае 2015 г. он, как мученик, убитый из ненависти к вере, был причислен к лику блаженных, а 14 октября 2018 г. — к лику святых.

Источник: Vatican News