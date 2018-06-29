Папа Франциск возвел в кардинальское достоинство 14 иерархов Католической Церкви (+ФОТО)

28 июня 2018 года, в навечерие торжества святых Апостолов Петра и Павла, в ватиканской базилике св. Петра Папа Римский Франциск возглавил ординарную публичную консисторию, в ходе которой он возвел в кардинальское достоинство 14 прелатов Римско-Католической Церкви из 11 стран. Впервые имена новых кардиналов были объявлены в воскресенье, 20 мая, после традиционной полуденной молитвы Ангелус.

Назначая новых кардиналов Епископ Рима объяснил, что места, откуда происходят новые кардиналы, «выражают универсальность Церкви, которая продолжает являть милосердную любовь Божию ко всем мужчинам и женщинам на земле». Понтифик сказал, что их номинация «проявляет нерушимую связь между Престолом Святого Петра и поместными Церквами по всему миру».

Новыми пурпуроносцами стали:

— ахиепископ Луис Рафаэль I Сако (Louis Raphaеl I Sako), Халдейский католический Патриарх Вавилонский (Ирак);

— архиепископ Луис Ладария Феррер (Luis Ladaria Ferrer), префект Конгрегации доктрины (Испания);

— архиепископ Анжело де Донатис (Angelo De Donatis), генеральный викарий Рима (Италия);

— архиепископ Джованни Анджело Беччу (Giovanni Angelo Becciu), заместитель госсекретаря Ватикана по общим вопросам и специальный делегат по Суверенному военному Мальтийскому ордену (Италия);

— архиепископ Конрад Краевский (Konrad Krajewski), глава Управления Папских благотворительных инициатив (Польша);

— архиепископ Джозеф Куттс (Joseph Coutts) Карачи (Пакистан);

— епископ Антониу душ Сантуш Марту (António dos Santos Marto), глава диоцеза Лейрии-Фатимы (Португалия);

— архиепископ Педро Баррето (Pedro Barreto), глава диоцеза Уанкайо (Перу);

— архиепископ Дезире Царахазана (Desiré Tsarahazana), глава диоцеза Тоамасины (Мадагаскар);

— архиепископ Джузеппе Петрокки (Giuseppe Petrocchi), глава диоцеза Аквилы (Италия);

— архиепископ Томас Аквин Манё Маэда (Thomas Aquinas Manyo Maeda), глава диоцеза Осаки (Япония);

— архиепископ Серхио Обеcо Ривера (Sergio Obeso Rivera), глава архидиоцеза Халапы (Мексика) на покое;

— епископ Торибио Тикона Порко (Toribio Ticona Porco), глава территориальной прелатуры Корокоро (Боливия) на покое;

— священник Аквилино Бокос Мерино (Aquilino Bocos Merino), член Ордена Кларетинцев (Испания).

Папа Франциск также отметил, что он выбрал последних трех священнослужителей для поставления в кардиналы за их заслуги в служении Матери-Церкви, ведь цвет пурпурных шапочек, которые они получили, символизирует готовность пролить свою кровь за дело христианства. Из-за своего возраста (всем троим более 80 лет) они не имеют права участвовать в конклаве по выборам Папы Римского.

В своей проповеди Папа предостерег иерархов от преследования личных интересов в служении Церкви.

«Иисус учит нас, что обращение в веру, перемены в сердце и реформа Церкви есть и всегда будут происходить в духе миссионерства, поскольку оно предполагает, что человек перестает следить и защищать свои собственные интересы, чтобы заботиться об интересах Господа», — сказал Святейший Отец кардиналам, которые принесли клятву верности и послушания Церкви.

По его словам, священнослужители должны «в момент истины, в самые сложные времена для наших братьев быть готовым принять и сопровождать всех и каждого» не отталкивая никого из-за близорукости или обсуждения, «кто из нас более важен».

«Когда мы забываем о миссии, когда мы теряем из виду лица наших братьев, наша жизнь замыкается в поиске собственных интересов… И тогда начинает расти чувство обиды, печаль и отвращение. Постепенно становится мало места для других людей, для церковной общины, для бедных, для того, чтобы слышать голос Господа. Так теряется радость, а сердце высыхает», — сказал Папа Римский.

Местные наблюдатели отмечают интернациональный характер нового кардинальского «призыва», подчеркивая, что Папа Франциск последовательно расширяет географию членов коллегии за пределы Европы.

Нынешняя консистория стала пятой, в ходе которой Папа Бергольо возвел в кардинальское достоинство иерархов Римско-Католической Церкви. Всего за годы его понтифика пурпурные шапочки «князей церкви» получили 74 человека.

По материалам Vatican News и РИА «Новости»