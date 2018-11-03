Папа Франциск возглавил Заупокойную Мессу за всех усопших верных на одном из римских кладбищ

2 ноября 2018 г., в День поминовения всех усопших верных, Папа Франциск возглавил Заупокойную Мессу на Лаврентийском кладбище на окраине Вечного Города.

31 октября с.г., завершая Общую аудиенцию, Святейший Отец призвал свою аудиторию вдохновляться свидетельством веры предшествующих поколений христиан и не забывать, что Бог желает всех нас видеть святыми. «Так пусть же их свидетельство приумножит нашу уверенность в том, что Бог сопровождает на жизненном пути каждого из людей, что Он никогда никого не покидает и желает, чтобы все мы стали святыми как Он свят», — сказал Понтифик.

«Сегодня День Памяти, который возвращает нас к нашим корням», — подчеркнул Папа в своей проповеди на кладбище и продолжил: «Это также День Упования. Он напоминает нам о том, чего мы можем ожидать: о надежде встретить любовь Отчую».

Святейший Отец сосредоточился на трех темах для размышления, коими стали: память, надежда и свет. Именно эти факторы помогают нам на жизненном пути. «Есть Путь, по которому мы должны идти, и мы не можем позволить себе пойти по неправильному пути», — подчеркнул Папа. «Заповеди блаженства, которым учил нас Иисус, указывают нам верный путь. Быть чистыми сердцем, нищими духом — вот те светильники, которые помогают нам не свернуть на неверный путь».

Папа Франциск завершил свою проповедь молитвой о том, чтобы мы, как единая семья и народ, никогда не утратили своей родовой памяти, притом устремляясь взором вперед, за горизонт, и не теряя надежды на будущее. «Так пусть же Бог дарует нам благодать распознавать тот свет, который сопроводит нас на пути туда, где Он ожидает нас с бесконечной любовью», — сказал он в заключение.

На обратном пути с кладбища Епископ Рима посетил гробницы своих предшественников на Престоле Святого Петра и помолился у них. В пещерах Ватиканской базилики похоронен 21 Понтифик. Здесь же находятся и гробницы некоторых светских монархов, например германского императора Оттона III и королевы Христины Шведской.

Обычай поминать в начале ноября всех усопших верных был инициирован в 998 г. аббатом Одилоном Клюнийским и вскоре был принят всей Западной Церковью.

Источник: Vatican News