Папа Франциск возглавил Мессу во Всемирный День Бедных и назвал бедняков «сокровищем Церкви»

Настоящие сокровища нашей жизни – это Бог и ближние, заявил Папа Франциск на святой. Мессы, которую он отслужил по случаю Всемирного дня бедных 18 ноября с.г. в базилике Святого Петра.

В своей проповеди Понтифик призвал «подняться к Богу, чтобы прийти к братьям», следуя путем, указанным Иисусом Христом. Папа выразил убеждение, что «жить верой в контакте с нуждающимися важно для каждого из нас». Это «не социологическая опция, не мода определенного понтификата, но теологическая потребность», — подчеркнул он. Потребность эта заключается в том, чтобы признать самих себя нищими, взывающими о спасении, а братьями и сестрами — всех людей, но в первую очередь возлюбленных Господом бедняков.

«Так попросим же о благодати, чтобы услышать вопль живущих в водоворотах. Вопль бедняков – это и подавленный вопль детей, которым не дали прийти в этот мир; вопль малышей, которые страдают от голода; вопль молодежи, привыкшей более к разрывам бомб, чем к шуму веселых игр. Это и вопль пожилых людей, выброшенных на обочину и оставшихся в одиночестве. Это вопль всех тех, кто переживает жизненные бури, не имея дружеской поддержки. Это вопль тех, кто вынужден бежать, покидая свой дом и землю, ибо там нет надежды найти убежище. Это вопль целых народов, у которых отбирают природные ресурсы, коими они владеют. Это вопль многочисленных Лазарей, проливающих слезы, в то время как кучка гуляк пирует, бессмысленно расточая то, что по праву долджно принадлежать всем», — призвал Святейший Отец.

Понтифик подчеркнул, что корень бедности — это несправедливость. «Вопль бедняков день ото дня становится всё сильнее, но слышат его всё меньше и меньше, ибо его заглушает гомон горстки богатеев, количество которых всё уменьшается, зато увеличиваются их богатства», — сказал Папа и продолжил: «Перед лицом растоптанного человеческого достоинства люди часто лишь разводят руками или предпочитают сложить руки, признавая свое бессилие перед темной силой зла. Но христианин не может позволить себе так и стоять со сложенными руками, безразлично, или же, впадая в фатализм, разводить руками. Нет! Верующий обязательно протянет руку, как и Иисус однажды протянул руку ему»..

Всемирный день бедных был учрежден Папой Франциском в связи с окончанием Чрезвычайного Юбилея Милосердия. Отныне его отмечают в предпоследнее, 33-е воскресенье литургического года. На этот раз накануне этой даты, в субботу 17 ноября, Святейший Отец появился вечером на площади Святого Петра в сопровождении председателя Папского Совета по содействию новой евангелизации архиепископа Рино Физикеллы, чтобы посетить расположившийся на главной ватиканской площади мобильный медпункт. Здесь Епископ Рима приветствовал по очереди всех его пациентов, поговорил с ними, а также с врачами и волонтерами, дав тем самым свое свидетельство христианской солидарности и любви.

По материалам Vatican News