Папа Франциск внес изменения в структуру Коллегии кардиналов

Во вторник, 26 июня 2018 года, Пресс-служба Ватикана сообщила о том, что Папа Римский Франциск внес изменения в структуру Коллегии кардиналов.

В рескрипте за подписью архиепископа Анджело Беччу, заместителя государственного секретаря по общим вопросам, отмечается, что за последние десятилетия Коллегия кардиналов значительно расширилась. Вместе с тем, несмотря на то, что количество кардиналов-диаконов и кардиналов-пресвитеров очень увеличилась, количество кардиналов-епископов в течение длительного периода остается неизменным.

В сообщении Пресс-служб Ватикана говорится: «Поэтому, видя необходимость расширить актуальный состав Коллегии кардиналов, Святейший Отец Франциск во время аудиенции, предоставленной архиепископу Беччиу 12 июня 2018 года, решил присоединить к числу кардиналов-епископов, приравняв их во всех правах к кардиналам, носящим титул пригородных епархий, следующих достойных:

Его Преосвященство Пьетро Паролина, государственного секретаря;

Его Преосвященство Леонардо Сандри, префекта Конгрегации Восточных церквей;

Его Преосвященство Марка Уэлле, префекта Конгрегации по делам епископов;

Его Преосвященство Фернандо Филони, префекта Конгрегации евангелизации народов.

Промульгация этого рескрипта состоится после публикации в «L’Osservatore Romano», а в действие он вступает 28 июня 2018 года».

В современной Католической Церкви каждый кардинал в знак особой близости с епископом Рима, носит титул одной из церквей Римской епархии или древних пригородных епархий. По своему рангу они делятся на кардиналов-епископов (к ним относятся те, которые носят титул пригородных епархий, и патриархи Восточных католических церквей, сохраняющие титул своих патриарших престолов), кардиналов-пресвитеров (кардиналы, возглавляющие местные Церкви в мире и носящие титул римских храмов) и кардиналов-дьяконов, которыми являются члены Римской курии, носящие титулы древних римских диаконий.

Из числа кардиналов-епископов традиционно избирается декан Коллегии кардиналов.

Источник: Седмица.ру