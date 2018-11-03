Папа Франциск упразднил титулярную кафедру в Струмице (Македония), поскольку учредил здесь полноценную епархию

Папа Франциск упразднил 31 октября титулярную кафедру Струмицы (этот город находится на территории нынешней Македонии) в связи с созданием полноценной Струмицкой епархии.



Еще на IV Вселенском Соборе в Халкидоне (451 г.) было постановлено, что каждый епископ должен быть приписан к какому-либо городу. На практике, однако, это требование выполнялось и выполняется не всегда: часть иерархов является либо викарными архипастырями крупных епархий, либо несут служение в органах церковного управления. Тем не менее, каждый из этих епископов носит титул того или иного города. В Католической Церкви, как правило, речь идет о кафедре, существовавшей в древности, но исчезнувшей в ходе истории. Титулярный епископ не имеет никакой реальной юрисдикции над такой кафедрой.

Одной из таких титулярных епархий была кафедра города Струмица, расположенного в юго-восточной части Македонии, неподалеку от границы с Болгарией и Грецией. Ее титул до последнего времени носил прелат-африканец – вспомогательный епископ диоцеза Букоба в Танзании Метод Килаини.

31 мая этого года Папа Франциск постановил создать Струмицко-Скопскую епархию для католиков византийского обряда, живущих на территории Македонии. Эту церковную область возглавил Киро Стоянов, также возглавляющий латинскую епархию Скопье. В этой связи и было решено упразднить титулярную кафедру Струмицы. Что касается танзанийского прелата Метода Килаини, то отныне он станет именоваться епископом Тамаллумы – древнего римского города, находящегося на территории современного Туниса.

Источник: Благовест-инфо