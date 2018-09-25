Папа Франциск стал электронным резидентом Эстонии (ФОТО)
Прибывший во вторник с Апостольским визитом в Эстонию Папа Римский Франциск стал 37 647-м по счету электронным резидентом Эстонии после того, как президент Керсти Кальюлайд торжественно вручила понтифику персональное цифровое удостоверение личности.
Об этом сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на агентство LETA.
Виртуальное резидентство (e-Residency) — программа, запущенная Эстонией 1 декабря 2014 года, которая позволяет людям, не являющимися гражданами Эстонии, иметь доступ к таким услугам со стороны Эстонии, как формирование компании, банковские услуги, обработка платежей и уплата налогов.
Программа предусматривает выдачу всем её участникам (так называемым e-resident) смарт-карт, которые они могут использовать в дальнейшем для подписи документов.
Программа направлена на людей из сфер предпринимательства, не зависящих от местоположения, например, разработчиков программного обеспечения и писателей.
Первым виртуальным резидентом Эстонии стал британский журналист Эдвард Лукас.
Папа Римский Франциск стал первым в истории Эстонии виртуальным резидентом страны — главой государства.
Фото: Канцелярия Президента Эстонии
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