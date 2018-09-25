Папа Франциск стал электронным резидентом Эстонии (ФОТО)

Прибывший во вторник с Апостольским визитом в Эстонию Папа Римский Франциск стал 37 647-м по счету электронным резидентом Эстонии после того, как президент Керсти Кальюлайд торжественно вручила понтифику персональное цифровое удостоверение личности.

Об этом сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на агентство LETA.

Виртуальное резидентство (e-Residency) — программа, запущенная Эстонией 1 декабря 2014 года, которая позволяет людям, не являющимися гражданами Эстонии, иметь доступ к таким услугам со стороны Эстонии, как формирование компании, банковские услуги, обработка платежей и уплата налогов.

Программа предусматривает выдачу всем её участникам (так называемым e-resident) смарт-карт, которые они могут использовать в дальнейшем для подписи документов.

Программа направлена на людей из сфер предпринимательства, не зависящих от местоположения, например, разработчиков программного обеспечения и писателей.

Первым виртуальным резидентом Эстонии стал британский журналист Эдвард Лукас.

Папа Римский Франциск стал первым в истории Эстонии виртуальным резидентом страны — главой государства.

Фото: Канцелярия Президента Эстонии