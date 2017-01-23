Папа Франциск совершил торжественную Мессу в честь 800-летия Доминиканского ордена

Вечером 21 января Папа Франциск совершил в Латеранской базилике Св. Иоанна торжественную Мессу в честь 800-летия Доминиканского ордена: 21 января 1217 года Папа Гонорий III особой буллой окончательно утвердил Орден Проповедников, основанный святым Домиником де Гусманом. Тогда это была небольшая группа братьев, сегодня же Доминиканский орден стал большой семьей, которая просит Святейшего Отца утвердить ее на пути благовествования.

В своей проповеди Папа Франциск подчеркнул, что как во времена святого Доминика, так и сегодня жизнь проходит между двумя противоположными сценариями: «карнавалом мирского любопытства» и «прославлением Отца добрыми делами». Об этом говорит апостол Павел в Первом послании Тимофею, прочитанному на Мессе. Апостол призывает своего ученика «проповедовать слово, настоять вовремя и не вовремя, обличать, запрещать, увещевать со всяким долготерпением и назиданием»: «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху» (2 Тим 4,1-5). Сегодня – отметил Папа – это время проявляется в «соблазне субъективного релятивизма». Даже истина «гримируется», и мы живем в «расплывчатом обществе», не имея четких ориентиров, в одноразовой и эфемерной культуре.

Но этому «мирскому карнавалу» противостоит прославление Небесного Отца, сказал далее Папа, ссылаясь на Евангелие от Матфея. На фоне лживого веселья – подлинный праздник, происходящий благодаря тем, кто стал светом и солью для мира, провоцируя беспокойство мира перед свидетельством Евангелия.

Горе Церкви, горе монашеской конгрегации, горе монаху, если они потеряют вкус, подчеркнул Папа. Святой Доминик, исполненный света и соли Христовой, служил Евангелию словом и делом, помогая людям не затеряться посреди «карнавала» мирского любопытства, но почувствовать вкус здоровой доктрины, вкус Евангелия и стать в свою очередь светом и солью, «ремесленниками добрых дел и истинными братьями и сестрами, воздающими хвалу Богу и наставляющими в прославлении Бога добрыми делами».

Источник: Радио Ватикана