Папа Франциск — самый популярный мировой лидер в Twitter

Уже более 36 миллионов пользователей интернета следит за «папским» аккаунтом в социальной сети Twitter. Последний миллион прибыл в течение 19 дней в период с 14 июля по 2 августа 2017 года, в среднем по 50 тыс. человек в день. Это в пять раз быстрее, чем в прошлом году. Ранее на переход от 33 до 34 миллионов потребовалось почти три месяца, а от 34 до 35 миллионов — 30 дней.

Профиль @Pontifex, основанный пять лет назад, имеет девять языковых версий: испанская — с 13 миллионами пользователей, английская — с 12 миллионами, итальянская — с 4,5 миллионами, а также португальская с почти 8% от общего числа подписанных на Twitter Папы, польская, французская и латинская — с почти 2,5%, немецкая и арабская — чуть более 1%. Франциск является самым популярным мировым лидером с профилем в Twitter. Второе место занял президент США Дональд Трамп — 35,3 миллионов подписчиков, а третье — премьер-министр Индии Нарендра Дамодардас Моди — 32,4 миллиона.

@Pontifex начал свою деятельность в декабре 2012 года. До февраля 2013 года его использовал Папа Бенедикт XVI. Папа Франциск начал пользоваться аккаунтом через четыре дня после своего избрания на пост Епископа Рима — 17 марта 2014 года. С того времени количество пользователей начала расти особенно быстрыми темпами.

Первоначально твит-сообщения появлялись на папском аккаунте по поводу общих аудиенций, праздников или других важных событий в жизни Католической Церкви, но позже они стали публиковаться ежедневно. Благодаря своей простоте, глубине и актуальности, они расходятся по социальной сети через десятки тысяч «ретвитов».

Папа Франциск входит в группу самых влиятельных лидеров, присутствующих в Twitter. По данным исследования, проведенного в 2014 году PR-агентством «Burson-Marsteller», короткие послания ни одного другого политика и религ а мира не читают и не передаюттак часто, как «твиты» Святейшего Отца. Решающим здесь является не только количество пользователей, но и их активность и влияние.

По материалам Radio Vaticana