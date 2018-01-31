Папа Франциск: реформа церковных университетов и факультетов

Обнародована апостольская конституция Папы Франциска «Veritatis gaudium», посвященная церковным университетам и факультетам: цель документа – обновление высших образовательных заведений Церкви в изменившемся общественно-культурном контексте, в условиях антропологического и экологического кризиса.

Отправным пунктом для обновления высшего церковного образования должно стать миссионерское преобразование Церкви, которая призвана «исходить из самой себя», вовлекая весь Народ Божий. Сегодня церковное образование должно не просто обеспечивать формацию пресвитеров, монашествующих и активных мирян, но и стать «культурной мастерской», в которой Церковь интерпретирует окружающую реальность в свете события Иисуса Христа. Речь идет о «мужественной культурной революции» церковных университетов и факультетов, так чтобы они стали «открытыми к новым процессам и к новым предложениям», формируя «открытое и коленопреклоненное мышление».

Перечисляя основные критерии обновления церковных вузов, Папа отмечает прежде всего критерий «созерцания и духовного, интеллектуального и экзистенциального введения в сердце керигмы». Второй критерий – это «всеобъемлющий диалог» с верующими и неверующими, продвижение культуры встречи «между подлинными и живыми культурами». Третий критерий – это «меж- и трансдисциплинарность», осуществляемые в духе мудрости и творчества в свете Откровения, согласно принципу единства знания. Наконец, Папа указывает на критерий «созидания сети» между различными учреждениями, продвигающими во всем мире церковные науки, которая бы включала в себя и академические учреждениям, вдохновляющиеся иными культурными и религиозными традициями.

Папа указывает на необходимость развития научных исследований в церковных университетах: они не могут ограничиваться передачей знаний, но должны «разрабатывать интеллектуальные инструменты, способные выступать в качестве модели для действия и для мышления, полезной для благовествования в мире, отмеченном этико-религиозным плюрализмом».

На фото — Папа Франциск во время визита в Католический университет Сантьяго (17 января 2018 г.)

Источник: Радио Ватикана