Папа Франциск провел традиционную встречу с приходскими настоятелями Римской архиепархии

По сложившейся традиции в начале Великого Поста Римский Епископ встречается с приходскими настоятелями «Вечного Города». В этом году такая встреча имела место 15 февраля. Диалог выстроился вокруг вопросов, заданных сначала самыми молодыми священниками, затем более зрелыми и, наконец, пожилыми.

Самые молодые задали Папе непростой вопрос: как реализовывать собственное призвание посреди тысяч ситуаций, которые этому совсем не содействуют. Папа ответил, что не нужно обращать внимания на «ситуации»: главное – найти способ идти вперед и правильно исполнять собственные обязанности. Папа подчеркнул, что у священников должен быть свой собственный «стиль» — у каждого он индивидуальный. «Да, священство – это образ жизни, — пояснил Папа, — это призвание, подражание Иисусу Христу, в определенном смысле. Но твое личное священство уникально, оно непохоже ни на чье другое. Ищи свой собственный стиль и не обращай особого внимания на ситуации, которые блокируют выходы. Ищи свой стиль: у тебя есть свой личный священнический стиль».

Папа призвал пресвитеров беседовать лицом к лицу с Господом и испытывать себя, учитывая грехи и ограничения, поставленные обстоятельствами, в том числе культурными и личными: нужно вести диалог также и с ними, отметил Папа. Необходимо тщательно анализировать то, какие именно наклонности приводят ко греху гордыни, тщеславия, зависти, сплетен. Диалог со своими ограничениями – добавил Папа – должен происходить «перед свидетелем, перед тем, кто может мне помочь в распознавании». Поэтому молодые священники должны найти себе мудрого наставника: хотя священник и живет в безбрачии, он не может жить в одиночестве и нуждается в духовном спутнике и наставнике. Папа заметил, что большую помощь могут оказать небольшие группы священников, священнические братства. «Одиночество не приносит пользы», — отметил Святейший Отец.

Отвечая более зрелым священникам – в возрасте от 40 до 50, – Папа сказал, что в этом возрасте происходит «пересмотр многих апостольских идеалов». Поддержка со стороны семьи в этот период уже не такая крепкая, начинаются проблемы со здоровьем, — и при этом остается огромный груз работы, из-за которого священники разучились заботиться о себе, когда это действительно необходимо. Это период «второго призвания», отметил Папа. Он охарактеризован множеством искушений, требующих непрерывных перемен и созревания. Если не меняться и не созревать, то можно «плохо кончить», пояснил Папа: например, выбрав двойную жизнь или вообще оставив священство. В среднем возрасте у священника, так же, как это бывает в браке, воодушевление первых лет остается позади, однако остается то, что нужно постоянно искать внутри себя: «радость принадлежности». Принадлежности к епархии, принадлежности к священству. И в этот период «опасно идти вперед в одиночестве», отмечает Папа Франциск. В этом возрасте уже нужно готовиться «к уходу», поскольку уход «не может быть импровизацией».

Третий вопрос был задан Папе священниками, у которых за плечами уже 40 и более лет служения. Они рассказали, что проходят через стремительные изменения, испытывая большие трудности и чувствуя свою неспособность обратиться к прежнему опыту для ответа на новые потребности. Священники спросили Папу, каким образом он сам пережил вступление в этот возраст. Папа ответил, что основная трудность заключается в новом языке и новых технологиях, но пресвитер должен думать о том, что он может сделать в ответ на нужды людей. Третий возраст – это возраст улыбки, отметил Папа, и пожилой священник может отдавать ее пастве. Это время для того, чтобы щедро прощать в Таинстве Примирения, время отеческой близости и сострадания, близости к человеческим несчастьям. Ее можно выразить с помощью жеста, взгляда, с помощью немногих слов. В этом возрасте можно много слушать людей, поскольку многие испытывают потребность говорить, рассказывать о собственной жизни.

Таким образом, третий возраст священника – это возраст «служения слышания, пастырской работы ушами», сказал Папа и добавил, что пожилым пресвитерам важно поддерживать общение с молодыми, делясь с ними корнями. Это особенно важно сегодня, когда виртуальный мир лишает корней. Ссылаясь на свой собственный опыт, Папа рассказал, что, когда он закончил важный период в своем служении, он почувствовал бездействие, и для него начался «темный период», ему казалось, что жизнь кончена. Это объясняется тем, что он думал, будто полнота его призвания состоит в многоделании. Выйти из этого мрака Папе помогла молитва перед дарохранительницей.

В конце беседы с римскими настоятелями приходов Папа затронул тему взаимоотношений пресвитеров с обществом. Папа пригласил видеть реальность такой, какая она есть, потому что она всегда скрывает в себе что-то прекрасное. Не нужно бояться реальности, даже если нравы изменились: «Да, есть вызовы, но есть и хорошие вещи». С реальностью также следует поддерживать диалог: «Да, мир сам по себе грешен, и он обмирщает многое. Но, возможно, его суть – от Духа, и нужно смотреть именно на это, тщательно распознавая знамения времени».

Радио Ватикана