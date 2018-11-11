Папа Франциск призвал возблагодарить Господа за новых блаженных и напомнил о 100-летии окончания Первой Мировой войны

В заключительном слове после воскресной полуденной молитвы «Ангел Господень» Папа Франциск вспомнил о событии беатификации мучеников XX века, принявших смерть в XX веке в Испании, имевшем место накануне в Барселоне.

«Вчера в Барселоне прошла беатификация отца Теодора Илера дель Ольмо и пятнадцати его сподвижников-мучеников, — сказал он. — Всего тринадцати монашествующих и трех мирян. Девять лиц посвященной Богу жизни и трое верных мирян принадлежат к Конгрегации Святого Петра в узах; трое монахинь — к Ордену Капуцинок Матери Божественного Пастыря, а еще одна — к Ордену Францисканок Святейшего Сердца. Эти новые блаженные были убиты за веру в различных местах и в разное время в ходе войны и религиозных гонений минувшего столетия в Испании. Мы славим Господа за этих Его бесстрашных свидетелей».

Святейший Отец также напомнил, что 11 ноября — годовщина окончания Первой Мировой войны (в этом году — 100-летие), по случаю чего в 13.30 по среднеевропейскому времени в христианских храмах, включая собор Святого Петра, будут бить колокола. В этой связи Понтифик призвал к завершению всех терзающих мир конфликтов.

По материалам Vatican News