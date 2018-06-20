Папа Франциск призвал разделить братский путь с мигрантами
Папа Франциск приветствовал участников совместного обеда, в котором приняли участие около 100 мигрантов и беженцев, а также политики, общественные деятели и представители Церкви. Об этом сообщает Vatican News.
Событие было организовано 19 июня 2018 г. в Риме итальянским отделением католической благотворительной организации «Каритас» в рамках акции солидарности с беженцами под названием «Share the journey» («Разделим путь»), старт которой дал сам Святейший Отец в сентябре прошлого года.
«Призываю фонд «Каритас», общину верующих, её пастырей, а также всех людей доброй воли, постоянно создавать новые пространства для обмена опытом, дабы из этих встреч «смогло произрасти обновлённое братство с мигрантами и беженцами», — написал Епископ Рима в своем специальном послании.
Выражая признательность за благотворительную акцию, Святейший Отец просит её участников подумать, что на этом пути их затронуло больше всего. «Постарайтесь поделиться этими размышлениями и возрадоваться тем, что нас объединяет», в особенности надеждой, которая окрыляет начатый путь.
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Благотворительная акция прошла в усадьбе римского отделения «Каритас» рядом со столичным железнодорожным вокзалом «Тermini». Во время обеда мигранты и беженцы разных национальностей и вероисповеданий могли поделиться своими историями и трудностями с приглашенными представителями политических властей, общественных организаций и духовенства, а также рассказать им о трагических ситуациях стран своего происхождения, о голоде, войне, преследованиях и природных катаклизмах, которые вынудили их бежать из родных краев.
Мероприятие состоялось накануне Всемирного дня беженцев, который ежегодно отмечается 20 июня по инициативе Организации Объединенных Наций.
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