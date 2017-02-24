Папа Франциск призвал помочь Южному Судану, страдающему от войны и голода

22 февраля, в конце общей аудиенции на ватиканской площади Святого Петра, Папа Франциск призвал мировую общественность помочь Южному Судану, страдающему от войны, насилия и голода. Согласно статистике Организации Объединённых Наций, в стране более 100 тысяч человек голодают, миллионы людей подвержены риску нехватки продовольствия, полтора миллиона жителей уже стали беженцами.

Святейший Отец призвал помочь этой африканской стране не только на словах:

«Особое беспокойство вызывают трагические вести из страдающего Южного Судана, где братоубийственный конфликт усугубляется серьёзным продовольственным кризисом, обрекающим на голодную смерть миллионы людей, в том числе очень многих детей. Именно сейчас от всех нужно, чтобы слова заявлений не повисли в воздухе: необходимо сделать всё возможное, чтобы продовольственная помощь достигла страждущего населения. Да укрепит Господь этих братьев и всех, кто трудится, чтобы им помочь».

Источник: Радио Ватикана