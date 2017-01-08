Папа Франциск призвал помочь бездомным, страдающим от холодов

Папа Франциск призвал думать о тех, кто «страдает от холода и порой от людского равнодушия», и помогать им.

Сегодня перед молитвой «Ангел Господень» обращаясь с традиционной воскресной проповедью к паломникам, собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане, понтифик попросил паству молиться вместе с ним за тех, кто «без крова переживает эти морозные дни».

Святейший Отец выразил надежду, что Господь согреет не только замерзших, но и «сердца человеческие». Он напомнил о том, что в Италии уже есть жертвы сильных морозов.

Накануне вечером Папа распорядился круглые сутки держать открытыми приюты для бездомных по соседству с Ватиканом и раздать нуждающимся бесплатно десятки утепленных спальных мешков, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Святейшего Престола.

По данным итальянских властей, по меньшей мере восемь человек — большинство из них мигранты — погибли на Апеннинах за последние двое суток от рекордных холодов.