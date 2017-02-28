Папа Франциск призвал «положить трубку» и высказался в поддержку «семейных ужинов»

Папа Франциск, выступая перед молодежной аудиторией в университете Тре в Риме, заявил, что семья, члены которой полностью игнорируют друг друга за обеденным столом и полностью погружены в чтение и отправку текстовых сообщений, или говорят с кем-то по своим мобильным телефонам, не слишком похожа на настоящую семью. Об этом сообщает портал Rublev.com со ссылкой на Worldreligionnews.com.

«Когда мы сидим за столом и разговариваем с другими людьми по нашим мобильным телефонам, это [означает] начало войны, потому что отсутствует всякий диалог», — подчеркнул Папа.

Он отметил также, что в современном обществе взаимные оскорбления стали стандартом поведения для молодежи, а хорошие манеры ушли в прошлое.

Папа призвал молодых людей избегать эгоистичного молчания за обеденным столом, говорить и слушать друг друга, и стремиться к тому, чтобы восстановить сердечные семейные отношения.

Это уже не первый случай, когда понтифик обращается к проблемам утери нормальных отношений внутри семьи и чрезмерного увлечения современными молодыми людьми различными мобильными устройствами. Еще в 2015 году во время одного из своих выступлений на площади Святого Петра в Ватикане он призвал семьи больше общаться друг с другом за обеденным столом.

В прошлом году, обращаясь к молодым паломникам, прибывшим на Всемирный день молодежи, Папа Франциск отметил, что счастье не является неким приложением, которое юноши и девушки могли бы скачать на свои телефоны.



Мобильные технологии против человеческого общения

В последние годы, когда использование мобильных телефонов распространилось фактически по всему миру, социологи стали обращать внимание на негативные последствия этого явления. Исследователи отмечают, что, по мере погружения в виртуальное общение пользователи мобильных устройств утрачивают навыки обычного диалога.

Большое количество приложений-мессенджеров создают у пользователей ощущение вовлеченности в процесс живого общения, в то время как на самом деле обмен СМС или сообщениями в чате являются лишь суррогатной формой диалога, в значительной степени лишающей людей опыта настоящей социализации.

Осознание этого факта привело к тому, что в последнее десятилетие все больше американских и европейских ресторанов стали вводить правило “mobile free”, предусматривающее запрет на пользование мобильными телефонами во время посещений. Многие заведения стали предлагать своим клиентам отказаться от пользования мобильными устройствами во время трапезы в обмен на предоставление скидки.

Цель этих мер заключается в том, чтобы клиенты ресторанов могли хотя бы на время «отсоединиться» от внешнего мира и насладиться общением друг с другом, уютной обстановкой, а также оценить кухню того или иного заведения.

Однако со временем, отмечает CNN, многие рестораны были вынуждены отказаться от строгого запрета на мобильные телефоны. Так, например, в 2012 году ресторан “Rogue 24” в Вашингтоне, одним из первых установивший подобное правило, отменил этот запрет. Это было сделано для того, чтобы клиенты ресторана могли делиться фотографиями, сделанными в стенах заведения, на своих страницах в социальных сетях.