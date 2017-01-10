Папа Франциск призвал начать серьезные переговоры по урегулированию в Сирии

Папа Франциск призвал международное сообщество добиться начала серьезных переговоров по урегулированию в Сирии, чтобы навсегда положить конец этому острому конфликту.

«Я думаю о мальчиках и девочках, которые испытывают на себе последствия жестокого конфликта в Сирии, лишенные радостей детства и юности, в том числе возможности свободно играть и ходить в школу. О них и обо всем возлюбленном сирийском народе мои постоянные мысли», — сказал понтифик в понедельник во время традиционной встречи в Апостольском дворце с представителями дипломатического корпуса, аккредитованными при Святейшем Престоле.

«Я обращаюсь к международному сообществу с призывом действовать со рвением, чтобы дать жизнь серьезным переговорам, которые навсегда положат конец этому конфликту, который является причиной самого настоящего гуманитарного бедствия», — заявил Папа.

По его словам, каждая из сторон, участвующих в конфликте, должна в качестве приоритетной задачи «рассматривать уважение международного гуманитарного права, обеспечивая защиту гражданских лиц и гуманитарную помощь населению».

Святейший Отец выразил надежду на то, что перемирие в Сирии, договоренность о котором была недавно достигнута, «может стать знаком надежды для всего сирийского народа, который в ней очень нуждается».

В ходе своего выступления перед главами дипмиссий при Св. Престоле Папа Римский также высказался по ряду важнейших международных проблем. Он, в частности, призвал к скорейшему возобновлению переговоров между израильтянами и палестинцами и достижению прочного мира на Ближнем Востоке, приветствовал сближение между США и Кубой, а также усилия по установлению гражданского мира в Колумбии, отметил важность диалога по урегулированию ситуации в Венесуэле и одобрил инициативы, направленные на объединение Кипра.

Кроме того, понтифик вновь призвал к разрешению острой миграционной проблемы и подчеркнул важность процесса европейской интеграции. По мнению Папы Франциска, Европа должна заново открыть свои корни, чтобы суметь построить будущее на фундаменте нового гуманизма, основанного на способности интегрировать, вести диалог и создавать, что сделало когда-то великим так называемый Старый Континент. «Процесс европейского объединения, который начался после второй мировой войны, был и остается единственной возможностью для стабильности, мира и солидарности между народами», — считает Папа.

В конце своей речи Святейший Отец призвал государства противостоять климатическим изменениям и выразил солидарность с народами, которые в течение прошлого года пострадали от разрушительных природных явлений и катаклизмов.

По материалам Радио Ватикана и РИА Новости