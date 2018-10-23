Папа Франциск призвал монашествующих быть там, где люди чувствуют отсутствие Бога

По словам Папы Франциска, в наши дни как никогда актуален зафиксированный в Конституции пассионистов (Конгрегации Страстей Иисуса Христа) выбор в пользу «наибеднейших, находящихся в самых покинутых местах», — сообщает корреспондент русскоязычной редакции Vatican News Ольга Сакун.

В эпоху перемен, а точнее, в условиях смены эпохи, необходимо внимательно следить за деянием Святого Духа и за знамениями времён, поскольку новые ситуации требуют новых ответов: с таким увещанием Папа Франциск обратился к монахам-пассионистам, которые собрались в Риме по случаю Генерального капитула своего Ордена. Его тема – обновление миссии Конгрегации, выраженное в трех ключевых словах: благодарение, пророчество и надежда. «В центре вашей жизни и вашей миссии находятся Страсти Христовы, — подчеркнул Святейший Отец, — и это побуждает быть служителями духовного исцеления и примирения», столь необходимых для сегодняшней евангелизации. В наши дни как никогда актуален зафиксированный в конституции пассионистов выбор в пользу «наибеднейших, находящихся в самых покинутых местах». Церковь – отметил Папа — сегодня призвана выходить из самой себя и отправляться на географические и экзистенциальные окраины. Миссия пассионистов подразумевает не только новые территории, но и новые вызовы нашего времени, такие как миграция, секуляризм и цифровой мир. «Это означает, — пояснил Папа Франциск, – присутствие в тех ситуациях, где люди ощущают отсутствие Бога, это значит стараться быть рядом с теми, кто испытывает страдание в разных его формах и проявлениях». Для этого необходима «креативная верность вашей харизме», — сказал Папа, обращаясь к участникам Генерального капитула Конгрегации Страстей Иисуса Христа.