Папа Франциск призвал к миру в Сирии (ВИДЕО)

После чтения молитвы «Ангел Господень» в воскресенье 2 сентября Папа Франциск призвал международное сообщество сделать всё, чтобы избежать «гуманитарной катастрофы» в Сирии.

«Это прискорбно, — подчеркнул Святейший Отец, — снова веют ветра войны и поступают тревожные вести о риске возможной гуманитарной катастрофы в возлюбленной Сирии, в провинции Идлиб. Я вновь решительно призываю международное сообщество и всех вовлечённых использовать средства дипломатии, диалога и переговоров, соблюдать международное гуманитарное право и защищать жизнь гражданских лиц».



На фото ниже — пожилая женщина в лагере для перемещенных лиц из Идлиба:

Источник: Vatican News