Папа Франциск приветствовал спортсменов с ментальной инвалидностью: вы учите нас радоваться малым и простым вещам

Каждый человек – это дар для окружающих, который обогащает общество. Именно такое свидетельство дают миру спортсмены из ассоциации «Special Olympics», которая действует в 170 странах. Ассоциация занимается подготовкой спортивных мероприятий для детей и взрослых с ментальной инвалидностью.

В четверг Папа Франциск встретился в Ватикане с делегацией «Special Olympics», которая будет принимать участие в Зимних играх в Австрии.

Святейший Отец уже не в первый раз встречается со спортсменами из «Special Olympics», которые самой своей жизнью свидетельствуют, что не существует непреодолимых преград и барьеров:

«Вы являетесь знаком надежды для тех, кто борется за более инклюзивное общество. Каждая жизнь бесценна, каждый человек – дар, и инклюзивность обогащает каждое общество, каждую общину. Таково ваше послание миру, миру без границ и без исключений!»

В начинаниях «Special Olympics» принимают участие более 4 миллионов человек, не считая миллиона волонтеров. Ассоциацию основала Юнис Кеннеди Шрайвер, а сегодня ее возглавляет ее сын Тимоти Шрайвер. Обращаясь к спортсменам, Святейший Отец говорил о радости:

«Видя прекрасную улыбку на ваших лицах, огромное счастье в ваших глазах после удачных результатов на состязании, — ведь главная победа – это победа над собой! — мы понимаем, что значит искренняя и заслуженная радость. Вы можете нас научить радоваться малым и простым вещам и научить радоваться вместе».

Папа Франциск затем подчеркнул, что спорт требует непрестанных усилий и жертв, он развивает скрытые способности и позволяет развивать постоянство, согласно присяге, которую дают члены «Special Olympics»: «Если не смогу выиграть, то буду пытаться всеми своими силами».

Источник: Радио Ватикана