Папа Франциск приветствовал лауреатов премии Йозефа Ратцингера и призвал изучать наследие Бенедикта XVI

17 ноября Фонд Йозефа Ратцингера – Бенедикта XVI вручил одноименную премию богослову Марианне Шлоссер и архитектору Марио Ботте. Кандидатуры были выдвинуты Научным комитетом фонда, — сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Ольга Сакун — Град Ватикан

Приветствуя лауреатов премии, Папа Франциск отметил, что эта церемония побуждает вновь «с любовью и благодарностью обратиться мыслью к Папе на покое Бенедикту XVI»: «Как ценители его культурного и духовного наследия, вы получили миссию возделывать его, дабы оно продолжало приносить плод, в соответствии с ярко выраженным церковным духом, который отличал Йозефа Ратцингера с самых первых времен его плодотворной богословской деятельности». Этот церковный дух позволяет «осознанно и мужественно воспринимать проблемы нашего времени, умеет черпать от услышанного Писания в живом предании Церкви мудрость, необходимую для конструктивного диалога с современной культурой», подчеркнул Папа. «На этой стезе прошу вас продолжать изучать его труды, но также поднимать новые темы, которые побуждают веру к диалогу», — сказал он.

Святейший Отец отметил, что уже во второй раз премия присуждается женщине, и «очень важно, чтобы всё больше признавался вклад женщин в область научных богословских исследований и преподавания богословия, — в сферы, которые долгое время считались эксклюзивной территорией духовенства». Одновременно с этим следует поощрять женское присутствие в сферах церковной ответственности. Помимо теологов, начиная с прошлого года премия Ратцингера присуждается и деятелям искусства, вдохновляемым христианством. В этом году лауреатом премии в этой категории стал архитектор Марио Ботта. «На протяжении всей истории Церкви священные здания были конкретным напоминанием о Боге и о духовном измерении повсюду, где распространилось христианское возвещение в мире». Как богословие, так и искусство, сказал Понтифик, призваны «вдохновляться и возвышаться силой Святого Духа, источника силы, радости и надежды».

«Тот, кто надеется, должен поднять голову, — процитировал в заключение своей речи Папа Франциск слова Папы Бенедикта о святом Бонавентуре, которому Марианна Шлоссер посвятила часть своих трудов. – «Спасибо богословам и архитекторам, которые помогают нам поднять голову и обратить наши мысли к Богу».