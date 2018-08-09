Папа Франциск принял в Ватикане украинских детей и главу МИД

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин вместе с группой украинских детей встретился с Папой Римским Франциском во время общей аудиенции в Ватикане.

«Вместе с группой украинских детей Павел Климкин встретился с Папой Римским Франциском во время совместной аудиенции в Ватикане, чтобы получить его благословение, а также поблагодарить понтифика за гуманитарную инициативу „Папа для Украины“, молитвы за мир в нашем государстве», — говорится в сообщении пресс-службы МИД Украины.

П.Климкин передал понтифику «Книгу добра», к подготовке которой присоединились более 300 тыс. детей и взрослых со всех уголков Украины.

«В этом уникальном издании, изготовленном вручную на бумаге из хлопка и трав, собранных в тех регионах, откуда поступили истории о добре, собрано 50 реальных рассказов о добре и 50 рисунков, что является отражением детского видения человечности, искренности и сострадания в повседневной жизни», — рассказали в МИД.

П.Климкин на странице в «Фейсбуке» выложил фото этой встречи, отметив, что в Ватикане — «украинский день».

«Счастье — видеть глаза детей, чья мечта осуществилась! Их истории и рисунки о добре в повседневной жизни теперь будут храниться в Ватиканской библиотеке», — написал министр.

Источник: Интерфакс