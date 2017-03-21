Папа Франциск принял президента Руанды

20 марта 2017 г. Папа Франциск принял на аудиенции в Ватикане президента Руанды Поля Кагаме. Были отмечены хорошие отношения между Св. Престолом и Руандой и значительный прогресс в социальной, политической и экономической стабилизации страны. Обращалось внимание на сотрудничество между государством и местной Церковью в содействии национальному примирению и укреплению мира во всей стране.

В ходе аудиенции Папа также попросил прощения за «грехи и недостатки Церкви и ее членов», в том числе священнослужителей, причастных к геноциду в этой стране в 1994 году.

Святейший Отец выразил надежду на то, что его слова помогут Руанде залечить раны.

«Надеюсь, это скоромное признание недостатков того периода, которое обезобразило лик Церкви, поможет очистить память и возродит доверие для будущего мира», — подчеркнул понтифик.

Тем самым Папа Франциск повторил извинения, принесенные от имени Римско-Католической Церкви в 2000 году св. Иоанном Павлом II.

Папа Римский «вновь обратился к Богу с мольбой о прощении за грехи и бездействие Церкви и ее членов, в том числе священников, монахов и монахинь, которые поддались ненависти и насилию, предав тем самым свое евангельское призвание», говорится в сообщении Зала Печати Св. Престола.

Геноцид в Руанде произошел в 1994 году после прихода к власти временного правительства, состоящего из экстремистски настроенных представителей народности хуту. Он был направлен против этнического меньшинства — тутси, а также против хуту, придерживающихся умеренных политических взглядов. За несколько месяцев в результате массовых убийств в Руанде, по данным ООН, погибли около 800 тыс. человек. Среди тех, кто подстрекал к геноциду, помимо политиков и военных были также некоторые представители католического духовенства из числа хуту, некоторые из них впоследствии предстали перед судом. Геноцид удалось остановить после того, как правительство экстремистов было свергнуто повстанцами во главе с Полем Кагаме, который впоследствии стал президентом Руанды.

Поль Кагаме встретился также с госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и секретарем по отношениям Св. Престола с государствами архиепископом Полом Ричардом Галлахером.

В ходе встреч состоялся обмен мнениями относительно региональной политической и социальной ситуации с особым вниманием к территориям, пострадавшим от конфликтов и природных катаклизмов. Сторонами была выражена озабоченность большим количеством беженцев и мигрантов, требующих помощи и поддержки международного сообщества и региональных структур.

По материалам Радио Ватикана, ТАСС