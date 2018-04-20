Папа Франциск принял на аудиенции монахов-бенедиктинцев

19 апреля с.г. Папа Франциск дал аудиенцию в Апостольском дворце Ватикана представителям Бенедиктинской Конфедерации по случаю 125-ой годовщины возникновения этого объединения монашеских общин, вдохновленных духовностью святого Бенедикта Нурсийского.

«Святой Бенедикт был ярчайшей звездой своего времени, отмеченного глубоким кризисом всех прежних ценностей и институтов. И это потому, что он умел отличать главное в духовной жизни от второстепенного, всегда помещая в центре всего Господа. Таким же образом и вы, дети его, должны быть проницательными, отличая исходящее от Духа Святого от исходящего от мира сего и от духа дьявола», — призвал своих собеседников Папа.

Далее он подчеркнул исключительную важность для монашествующих молитвы. Только через молитву возможно постоянно поддерживать огонь ревности в сердцах и преодолевать повседневные трудности, делясь при этом дарами Божественной премудрости с другими людьми – «с обществом, с теми, кто приходит в монастырь со своими поисками Бога, с теми, кто учится в ваших школах, коллегиях и университетах». Исключительная роль в харизмате бенедиктинской духовности принадлежит Литургии. Это благодаря Литургии сами монашествующие ощущают себя в присутствии Господа. Но, вместе с тем, Литургия является и сокровищем всей Церкви, оставаясь на протяжении столетий тем источником, из которого Общество Господне черпает силы для продолжения жизненного пути, и у которого оно встречается с Воскресшим Господом.

Понтифик пожелал бенедиктинским монастырям стать подлинными «оазисами духа» в современную эпоху, в которых все люди, независимо от возраста, происхождения, культуры и вероисповедания, могли бы открыть для себя красоту тишины и молчания, ощутить себя в гармонии с Божиим творением, позволяя Богу привести в порядок их собственную жизнь. Традиционный «бенедиктинский харизмат гостеприимства весьма полезен для новой евангелизации. Благодаря нему у вас появляется возможность принимать Христа в каждом приходящем к вам человеке, помогая взыскующим Бога обрести духовные дары, кои Он приберегает для каждого из нас», — добавил при этом Папа.

Он также указал на отсутствие каких-либо противоречий между созерцанием и служением ближнему, призвал монахов содействовать экуменическому и межрелигиозному диалогу, продолжить свои труды в сфере образования, и пожелал, чтобы учащиеся бенедиктинских учебных заведений, наряду со знаниями, получали и полезный пример, необходимый для возрастания в мудрости, побуждающей к поискам Бога, способствующей приумножению взаимопонимания в стремящемся к миру мире.

Radio Vaticana