Папа Франциск пригласил правительство и оппозицию Венесуэлы в Ватикан

Папа Римский Франциск предложил венесуэльскому правительству и представителям оппозиции встретиться в Ватикане, чтобы возобновить диалог. Об этом сообщил председатель Национальной ассамблеи Боливарианской Республики Хулио Борхес.

Высший законодательный орган Венесуэлы находится под контролем оппонентов исполнительной власти из «Блока демократического единства» (БДЕ).

«Хочу пояснить, что Святейший Отец не пригласил нас в телефонном разговоре, все было сделано через Апостольскую нунциатуру», — цитирует Борхеса сайт телеканала Globovision. Он добавил, что оппозиция «сказала, что не собирается ехать» в Ватикан, однако не исключил, что встреча все же может состояться. По словам Борхеса, для этого правительство страны должно установить четкие сроки проведения выборов.

При участии международных посредников осенью 2016 года началось общение между представителями исполнительной власти и БДЕ. На ноябрьских переговорах стороны достигли ряда договоренностей, но после этого оппозиция отказалась участвовать в новых встречах с правительством. В начале января текущего года парламент принял резолюцию об «оставлении поста» президентом Николасом Мадуро. Верховный суд позднее признал ее недействительной.

В конце того же месяца БДЕ обвинил правительство в невыполнении ранее достигнутых договоренностей и заявил, что окончательно прекращает с ним диалог. Глава президентской комиссии на переговорах с оппозицией Хорхе Родригес 6 февраля заявил, что исполнительная власть готова возобновить общение со своими оппонентами.

Источник: ТАСС