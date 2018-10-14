Папа Франциск причислил к лику святых семерых блаженных, среди которых Павел VI и архиепископ Оскар Арнульфо Ромеро

14 октября с.г. Папа Франциск возглавил Мессу на площади Св. Петра, в ходе которой, в присутствии десятков тысяч верных со всех концов мира, причислил к лику святых семерых подвижников, ранее провозглашенных блаженными. Среди них — Папа Павел VI и архиепископ Сан-Сальвадора Оскар Арнульфо Ромеро-и-Гальдамес.

Также были канонизированы два итальянских священника, Франческо Спинелли и Винченцо Романо, немецкая монахиня Мария Катерина Каспер, испанская монахиня Назария Игнасия ди Санта Тереса ди Хесу Марч Меса и молодой мирянин-итальянец Нунцио Сульприцио.

В своей проповеди Святейший Отец избрал отправной точкой текст Литургии Слова 28-го рядового воскресенья из Евангелия от Марка (Мк 10,17-22), повествующий о встрече Иисуса с богатым юношей. Оказывается, чтобы «наследовать жизнь вечную» мало просто выполнять заповеди, нужно всего себя принести в дар, как сказал о том Христос: «Иди, продай всё, что имеешь, и раздай нищим…, а потом приходи и следуй за Мною». Невозможно по-настоящему следовать за Иисусом, будучи привязанным к материальным вещам. В этом случае сердце будет занято именно материальными вещами и в нем не найдется места ни для Господа, ни для человека. Зависимость от богатства делает нас неспособными любить. Иисус же радикален в Своих требованиях: Он дает нам всё и хочет от нас всего. Он не удовлетворится одним лишь исполнением каких-то правил или посвящением Ему лишь какой-то толики нашего времени. Ему недостаточно «процента любви». Мы не можем любить Его на 20, 50 или 60 процентов. Здесь может быть либо всё, либо ничего.

Далее Папа Франциск уподобил человеческое сердце магниту: оно может притягиваться либо к Богу, либо к богатству; может жить либо любовью к Богу, либо ради собственного эгоизма. Следует пожертвовать всем ради любви Господа: «оставить свое богатство, отказаться от желания быть на первых ролях и иметь власть; отказаться от структур, более не способствующих проповеди Евангелия, от балласта, тормозящего миссию, от уз, приковывающих нас к миру». Без всего этого и мы сами, и наша Церковь в целом обречены хворать «эгоцентричным самоудовлетворением». «Мы будем искать радости и скоропреходящих удовольствий, будем замыкаться в бесплодной болтовне, будем искать комфорта в монотонности христианской жизни без ревности, когда капля самолюбования скрывает горечь собственной нереализованности», — сказал Понтифик. Ведь горечь и печаль — это и есть признак нереализовавшейся любви, признак только «теплого», а не горячего и не холодного сердца. Но сердце, освободившееся от бремени материального богатства, в свободе возлюбившее Господа, лучится радостью,которая так нужна нам как раз в наше время.

«Сегодня Иисус призывает нас вернуться к первоисточнику радости, коей является встреча с Ним, безоглядное решение рискнуть, чтобы последовать за Ним, счастье отречения от всего, чтобы принять Его жизнь», — подвел итог Папа Франциск и добавил, что именно этим путем шли многие святые, в числе которых — Папа Павел VI и архиепископ Оскар Ромеро.

Источник: Vatican News