Папа Франциск прибыл в Сантьяго (+ ФОТО)

Папа Франциск прибыл в Сантьяго (+ ФОТО)

Январь 16, 2018

В понедельник самолет со Святейшим Отцом приземлился в столице Чилийской Республики Сантьяго: 15 января начал свой 22-й международный апостольский визит, шестой на Латиноамериканском континенте.

В столичном аэропорту Епископа Рима приветствовали чилийский президент Вероника Мишель Бачелет и архиепископ Сантьяго, поместный примас кардинал Рикардо Эссати Андрельо; прозвучали национальные гимны Чилийской Республики и Ватикана,  а также традиционная песня в ​​сопровождении оркестра.

После церемонии приветствия Святейший Отец направился на автомобиле к церкви Сан-Луиджи-Белтран-де-Пудахуэль, расположенной в восточной части Сантьяго. Здесь Папа Франциск помолился у гробницы монс. Энрике Альвеара Уррутии, вспомогательного епископа Сантьяго, который скончался в 1982 году; в народе его называли «епископом бедных».

После посещения храма Святейший Отец направился в папамобиле к резиденции местной нунциатуры, где его встречали многочисленные верующие.

 

Источник: Радио Ватикана

ТЕГИ

Print Friendly
vavicon
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна