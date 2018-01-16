Папа Франциск прибыл в Сантьяго (+ ФОТО)

В понедельник самолет со Святейшим Отцом приземлился в столице Чилийской Республики Сантьяго: 15 января Папа Франциск начал свой 22-й международный апостольский визит, шестой на Латиноамериканском континенте.

В столичном аэропорту Епископа Рима приветствовали чилийский президент Вероника Мишель Бачелет и архиепископ Сантьяго, поместный примас кардинал Рикардо Эссати Андрельо; прозвучали национальные гимны Чилийской Республики и Ватикана, а также традиционная песня в ​​сопровождении оркестра.

После церемонии приветствия Святейший Отец направился на автомобиле к церкви Сан-Луиджи-Белтран-де-Пудахуэль, расположенной в восточной части Сантьяго. Здесь Папа Франциск помолился у гробницы монс. Энрике Альвеара Уррутии, вспомогательного епископа Сантьяго, который скончался в 1982 году; в народе его называли «епископом бедных».

После посещения храма Святейший Отец направился в папамобиле к резиденции местной нунциатуры, где его встречали многочисленные верующие.

Источник: Радио Ватикана