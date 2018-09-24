Папа Франциск прибыл в Латвию (ФОТО)

В понедельник 24 сентября Папа Франциск начал второй этап своего Апостольского визита в страны Прибалтики: в 8.20 утра по местному времени он прибыл на самолете авиакомпании Air Baltic в столицу Латвии Ригу.

В аэропорту высокого гостя встретил президент страны Раймондс Вейонис. Его сопровождали двое детей в национальных костюмах, преподнесшие понтифику цветы. Присутствовали также представители местного епископата, а высокий ранг визита был подчеркнут маршем почетного караула.

Также перед Папой выступил танцевальный ансамбль, исполнивший народные латышские танцы под аккомпанемент традиционных музыкальных инструментов. Святейший Отец лично приветствовал каждого из выступающих, после чего отправился на автомобиле в Президентский дворец, чтобы иметь там личную беседу с главой государства и провести встречу с представителями властей, гражданского общества и дипломатического корпуса.

После завершения встречи ватиканская и латвийская делегации отправились к Монументу Свободы, где Папа положил цветы. Оттуда Святейший Отец поехал на экуменическую молитву в Домский собор.

По материалам Vatican News