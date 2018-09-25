Папа Франциск прибыл в Эстонскую Республику (+ ФОТО)

Четвёртый день апостольского визита Папы Франциска посвящён Эстонии. Во вторник 25 сентября, после прощальной церемонии в аэропорту литовской столицы, Папа Франциск отправился на самолёте в Таллин.

Утром в международном аэропорту столицы Эстонии состоялась официальная приветственная церемония, после которой Епископ Рима встретился с президентом страны в его резиденции, а затем обратился с речью к представителям властей, гражданского общества и дипломатического корпуса.

Веками эти земли назывались «Terra Mariana», Земля Пресвятой Девы Марии, отметил Папа: «Это имя принадлежит не только вашей истории, но и вашей культуре. Думая о Деве Марии, я вспоминаю два слова: память и плодовитость. Мария хранит всё в Своем сердце, как сокровище; и Она – плодовитая Матерь, давшая жизнь Своему Сыну. Вот почему Эстония для меня является землей памяти и плодовитости», — пояснил Папа.

В разные исторические периоды эстонскому народу пришлось пережить немало бедствий и страданий. Тем не менее, констатировал Святейший Отец, за последние четверть века эстонское общество совершило «гигантские шаги, и ваша страна находится среди первых по индексу человеческого развития, по своей способности к инновациям, а также по высокому уровню свободы печати, демократии и политической свободы». С учетом прошлого и настоящего страна смотрит в будущее с надеждой, отвечая на новые вызовы.

«Быть землёй памяти означает помнить, что вы достигли всего благодаря труду, духу и вере ваших отцов», — подчеркнул Епископ Рима, — они боролись, чтобы сделать возможной эту свободу, и вы призваны открыть путь будущим поколениям.

Живя в технократическом обществе, человек теряет смысл жизни, постепенно утрачивает способность удивляться, теряет чувство принадлежности к определённой культуре, обществу, семье, — он лишается корней. Чрезмерное доверие технологическому прогрессу как единственному пути развития мешает создавать связи между людьми, поколениями, культурами, отметил Папа. Важно поддерживать эти связи, «и в этих усилиях вы можете всегда рассчитывать на помощь и поддержку Католический Церкви», — маленькой общины, но имеющей огромное желание содействовать процветанию этой земли, заверил Святейший Отец.

Источник: Vatican News