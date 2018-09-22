Папа Франциск прибыл с Апостольским визитом в Вильнюс (+ ФОТО)

Утром 22 сентября с посещения Литвы Папа Франциск начал 25-ю Апостольскую поездку.

В речи к властям страны Святейший Отец подчеркнул, что Литва всегда отличалась способностью принимать другие народы и религии. Эту способность разрушили тоталитаристские идеологии. Возвращение к корням сделает Литву мостом между Западом и Востоком.

«Пусть твои сыны черпают силу из прошлого»: эту фразу из государственного гимна Литвы Папа Франциск процитировал в своей первой речи, произнесенной на литовской земле во время встречи с властями, дипломатическим корпусом и общественными организациями.

Упоминая об особом поводе для этого апостольского визита, а именно о столетии обретения независимости, Папа подчеркнул, что литовский народ обладает «сильной душой, которая позволила ему выстоять и строить» на протяжении этих ста лет, отмеченных «испытаниями и страданиями», вплоть до мученичества. Эта сила напрямую связана с литовским гостеприимством: «На протяжении своей истории Литва сумела принять народы разных национальностей и религий. Все нашли на этих землях место для жизни: литовцы, татары, поляки, русские, белорусы, украинцы, армяне, немцы; католики, православные, протестанты, старокатолики, мусульмане и евреи… Все они жили вместе в мире вплоть до появления тоталитарных идеологий, которые разрушили способность принимать и гармонизировать различия, сея насилие и недоверие. Черпать силу из прошлого означает вернуть себе корни и всегда поддерживать живыми наиболее подлинные и оригинальные ваши черты, то, что позволяло вам расти и не погибнуть как нации: терпимость, гостеприимство, уважение и солидарность».

Сегодня, констатировал Папа, мы наблюдаем, как в мире поднимаются голоса, сеющие разделения и противостояния, и часто они используют в своих целях нестабильность и конфликты. Мы слышим также голоса, которые «провозглашают, что единственный возможный способ обеспечения безопасности и существования определенной культуры заключается в попытках устранить, стереть или выдворить другие культуры». В ответ на это «вы, литовцы, можете предложить свое оригинальное слово: принимать различия. Посредством диалога, открытости и понимания они могут преобразиться в мост единения между Востоком и Западом Европы».

«Вы на собственном опыте выстрадали попытки насаждения единой модели, которая аннулирует различия с претензией на мнение, что привилегии немногих стоят выше достоинства других или общего блага», — отметил Папа.

В своей речи к общественным деятелям Литвы Святейший Отец подчеркнул, что необходимо «продвигать принципы, стимулирующие активное участие самых молодых в обществе. Несомненно, это будет семя надежды, потому что приведет к динамике, в которой душа этого народа и дальше будет порождать гостеприимство: гостеприимство по отношению к иностранцу, к молодежи, к пожилым, к бедным, в конечном счете, гостеприимство по отношению к будущему».

«Заверяю Вас, госпожа Президент, — сказал в завершение своей речи Папа Франциск, – что Вы можете рассчитывать, как и до сих пор, на единодушное обязательство и старания Католической Церкви, дабы эта земля смогла реализовать свое призвание и быть землей-мостом общения и надежды».

Источник: Vatican News