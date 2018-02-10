Папа Франциск поздравил телеканал «TV2000» с 20-летием

К немалому удивлению и радости журналистов и всех работников католического телеканала «TV2000», действующего под эгидой Итальянской епископской конференции, 9 февраля с ними по телефону связался Папа Франциск. Поводом к звонку послужила 20-летняя годовщина деятельности телеканала.

Святейший Отец выразил признательность за их труд, пожелал хорошо отпраздновать этот день и хорошей работы на следующие 20 лет. Папа Франциск попросил молиться о нём самом, символически «обнял» всех сотрудников и благословил их.

По словам директора канала, сначала на звонок не ответили, потому что он был с неизвестного номера, но когда узнали, кто им звонит из Ватикана, радости не было предела: «Мы были просто счастливы».

Говоря о работе «TV2000», его директор отметил, что телеканал обращается не только к католикам, но и «к тем, кто не считает себя верующим, а также ко всем людям, которые хотят качественного телевидения».

Католический телеканал, главный офис которого находится в Риме, вышел впервые в эфир 9 февраля 1998 года. До 13 сентября 2009 года он назывался «Sat2000» и транслировался только со спутника, хотя некоторые программы были видны благодаря соглашениям с местными вещателями. Затем он стал нынешним «Tv2000».

Первым руководителем телеканала — с 1998 по 2005 год — был Эммануэль Милано, бывший директор центрального итальянского телеканала «Rai 1» и впоследствии телеканала «Telemontecarlo». Затем, до 2014 года, директором был Дино Боффо, а информационная часть была передана Стефано Де Мартису. С весны 2014 года новым директором является Паоло Руффини. На сегодняшний день в утреннем эфире «TV2000» занимает девятую строчку в рейтинге национальных телевизионных сетей Италии.

Источник: Радио Ватикана