Папа Франциск поздравил Бенедикта XVI с Рождеством

По сообщению Ватиканского Зала Печати, накануне рождественских праздников Святейший Отец посетил Папу на покое Бенедикта VI и поздравил его с наступающими торжествами.

Получасовая встреча иерархов состоялась 21 декабря в ватиканском монастыре «Mater Ecclesiae», где Папа Ратцингер живёт в молитвенном уединении после отречения от Апостольского Престола.

Чуть более месяца назад, 18 ноября, Папа Франциск выразил признательность Бенедикту XVI по случаю вручения премии имени Йозефа Ратцингера. Тогда Святейший Отец отметил, что молитвы Папы на покое и «его скромное, ободряющее присутствие сопровождают нас на общем пути. Его дело и учительство продолжают быть живым и драгоценным наследием для Церкви и для нашего служения. Йозеф Ратцингер продолжает быть наставником и дружеским собеседником для всех, кто употребляет дар разума, чтобы ответить на человеческое призвание к поиску истины», — сказал Святейший Отец.

Источник: Радио Ватикана