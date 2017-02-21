Папа Франциск посетит с однодневным визитом Геную

Опубликовано официальная программа однодневного визита Папы Франциска в Геную. Он пройдет 27 мая 2017 года. Этот итальянский портовый город дважды — в 1985 г. и в 1990 г. — посещал святой Иоанн Павел II , а в 2008 г. здесь был Папа Бенедикт XVI.

Центральным пунктом визита Святейшего Отца станет Евхаристия, на которую местный архипастырь кардинал Анджело Боньяски в специальном послании пригласил всех генуэзцев, а также верующих Лигурийского церковного региона. Программа предусматривает ряд встреч с представителями групп верующих, епископами, священниками, монашествующими и семинаристами. Понтифик встретится и с молодыми людьми, которые участвуют в евангелизации городов. Уже по традиции, он пообедает с бедными и эмигрантами, а также заглянет в гости к больным детям, которые проходят лечение в местном педиатрическом госпитале.

Папский визит, по мысли организаторов, должен укрепить местных католиков в вере Христовой и миссионерских делах, пробудить силы для служения общему благу, поддержать тех, кто самоотверженно служит нуждающимся, принести утешение и поддержку пожилым людям и больным, мобилизовать молодых людей к достойной жизни. На это, в частности, очень надеется архиепископ Генуи кардинал Анджело Боньяски, сообщает Радио Ватикана.