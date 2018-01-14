Папа Франциск посетит римский центр украинских греко-католиков

28 января вечером Папа Франциск посетит базилику св. Софии в Риме, где встретится с местной украинской греко-католической общиной. Об этом сообщили в Зале Печати Святейшего Престола.

В пресс-службе Ватикана также уточнили, что приглашение посетить римский центр украинских греко-католиков направил на имя понтифика Верховный архиепископ Киево-Галицкий Святослав Шевчук.

Собор св. Софии был построен в конце 1960-х годов кардиналом Иосифом Слипым. Храм был посвящен Святой Премудрости Божией (Sancta Sophia) — одному из даров Святого Духа — и с тех пор является национальным храмом для украинцев, местом различных встреч и религиозным центром греко-католиков в Риме. 7 сентября 1984 года собор посетил св. Иоанн Павел II, чтобы почтить умершего в тот день главу УГКЦ кардинала Иосифа Слипого.

Папа Франциск во время своего понтификата посвящает особое внимание Украине и, в частности, украинским греко-католикам. Стоит также напомнить о его личной инициативе по сбору средств для пострадавших в результате военных действий в восточной части страны.

На днях Святейший Отец направил специальное поздравительное письмо к нынешнему главе Украинской Греко-Католической Церкви, архиепископу Святославу Шевчуку. В нем Папа Франциск признался, что Украина и украинцы занимают в его молитвах особое место. Он заверил, что во время каждой Евхаристии поручает Богу людей, чья кровь была пролита из-за вражды между народами во многих частях мира. «Искренне прошу у воскресшего Господа радости и мира для моей дорогой Украины», — написал Папа.

«Пусть нежность Иисуса согревает наши сердца и дает нам надежду, пусть Его обезоруживающая простота воспламенит в нас стремлении к единению и миру, а Его непобедимая любовь даст нам свободу прощения и нового начала», — пожелал в своем послании Папа Франциск.