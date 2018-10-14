Папа Франциск посетил своего предшественника Бенедикта XVI

Вечером в субботу 13 октября Папа Франциск посетил монастырскую обитель Mater Ecclesia в Ватиканских садах, где проживает Папа на покое Бенедикт XVI.

Папа Франциск встретился со своим предшественником на Престоле Св. Петра накануне канонизации Папы Павла VI и еще шести блаженных.

Именно Павел VI возвел 27 июня 1977 г. тогдашнего архиепископа Мюнхена Йозефа Ратцингера, будущего Бенедикта XVI, в кардинальское достоинство.

На канонизационной Мессе 14 октября на площади Св. Петра Бенедикт XVI по состоянию здоровья не присутствовал.

Источник: Vatican News