Папа Франциск посетил своего предшественника Бенедикта XVI

Папа Франциск посетил своего предшественника Бенедикта XVI

Октябрь 14, 2018

Вечером в субботу 13 октября посетил монастырскую обитель Mater Ecclesia в Ватиканских садах, где проживает Папа на покое .

Папа Франциск встретился со своим предшественником на Престоле Св. Петра накануне канонизации Папы Павла VI и еще шести блаженных.

Именно возвел 27 июня 1977 г. тогдашнего архиепископа Мюнхена Йозефа Ратцингера, будущего Бенедикта XVI, в кардинальское достоинство.

На канонизационной Мессе 14 октября на площади Св. Петра Бенедикт XVI по состоянию здоровья не присутствовал.

Источник: Vatican News

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