Папа Франциск посетил своего предшественника Бенедикта XVI
Вечером в субботу 13 октября Папа Франциск посетил монастырскую обитель Mater Ecclesia в Ватиканских садах, где проживает Папа на покое Бенедикт XVI.
Папа Франциск встретился со своим предшественником на Престоле Св. Петра накануне канонизации Папы Павла VI и еще шести блаженных.
Именно Павел VI возвел 27 июня 1977 г. тогдашнего архиепископа Мюнхена Йозефа Ратцингера, будущего Бенедикта XVI, в кардинальское достоинство.
На канонизационной Мессе 14 октября на площади Св. Петра Бенедикт XVI по состоянию здоровья не присутствовал.
Источник: Vatican News
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