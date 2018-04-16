Папа Франциск посетил приход на римской окраине

В воскресенье 15 апреля Папа Франциск совершил пастырский визит на римскую окраину Корвиале. Здесь Епископ Рима встретился и помолился с жителями «Serpentone» — километрового девятиэтажного комплекса, в котором проживают более шести тысяч человек; эта римская периферия часто ассоциируется с дискомфортом, преступностью и бедностью.

В начале визита Святейший Отец встретился с местными детьми и ответил на их вопросы, в частности, отмечая, что «мы все дети Божьи», даже некрещёные и приверженцы других религий. Даже мафиози — Божьи дети, «но они предпочитают вести себя как дети дьявола», — подчеркнул Папа. Затем Святейший Отец тепло пообщался с пожилыми и бедными жителями Корвиале, с людьми, имеющими проблемы с правосудием, и с их семьями.

Второй частью пастырского визита стала Святая Месса в местном приходе Святого Павла; перед началом богослужения Папа исповедовал нескольких верующих. Комментируя литургические чтения дня, Епископ Рима отметил: впервые увидев воскресшего Иисуса, ученики усомнились, потому что истина ещё не вошла в их сердце. «Намного безопаснее иметь правду в уме, чем в сердце», — подчеркнул Папа.

Во вступительной молитве Церковь подтверждает свою «молодость духа» — великий дар Господа, но мы привыкли стареть во грехе, который всегда утомляет сердце, отнимая у него веру в Воскресшего. Однако наш Заступник жив; Он прощает, дарует возрождение и обновление, Он омолаживает нас в Таинстве примирения. Наша «истинная молодость — это победа Христа над смертью и грехом».

В конце проповеди Папа Франциск призвал жителей Корвиале молиться Господу о даре пасхальной радости для всей их общины, дабы каждый из них имел твёрдую веру и встретил в своей жизни Воскресшего Христа.

Радио Ватикана