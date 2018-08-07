Папа Франциск помолился у гробницы Павла VI

6 августа Святейший Отец почтил память Папы Монтини в сороковую годовщину смерти блаженного.

В минувший понедельник Святейший Отец посетил Ватиканские гроты в базилике Святого Петра, где покоятся останки многих Епископов Рима, и вознёс молитву у гробницы блаженного Папы Павла VI. Джованни Баттиста Монтини скончался сорок лет назад — 6 августа 1978 года в летней Папской резиденции в Кастель Гандольфо.

В воскресенье 5 августа, в конце обращения к верующим по случаю молитвы «Ангел Господень», Святейший Отец упомянул о годовщине возвращения своего предшественника — «великого Папы современности» — в дом Небесного Отца: «Мы вспоминаем его с огромным почтением и благодарностью, ожидая его канонизации 14 октября», — отметил Папа Франциск.

15-летний понтификат Павла VI, который начался 21 июня 1963 года, стал важной вехой в истории Католической Церкви: Джованни Монтини завершил исторический Второй Ватиканский собор и обосновал церковную доктрину о жизни и браке на страницах энциклики «Humanae vitae», которой в этом году исполнилось 50 лет.

Источник: Vatican News