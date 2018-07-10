Папа Франциск поедет в Панаму на ВДМ-2019
Пресс-служба Ватикана подтвердила участие Папы Франциска в XXXIV Всемирном дне молодёжи в Панаме, запланированном на январь 2019 года.
Директор Зала Печати Святейшего Престола Грег Бёрк выступил с официальным заявлением:
«По случаю следующего Всемирного дня молодёжи, который будет отмечаться в Панаме, по приглашению правительства и панамских епископов, Его Святейшество Папа Франциск будет находиться в Панаме с 23 по 27 января 2019 года».
Источник: Vatican News
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна