Папа Франциск поедет в Панаму на ВДМ-2019

Пресс-служба Ватикана подтвердила участие Папы Франциска в XXXIV Всемирном дне молодёжи в Панаме, запланированном на январь 2019 года.

Директор Зала Печати Святейшего Престола Грег Бёрк выступил с официальным заявлением:

«По случаю следующего Всемирного дня молодёжи, который будет отмечаться в Панаме, по приглашению правительства и панамских епископов, Его Святейшество Папа Франциск будет находиться в Панаме с 23 по 27 января 2019 года».

Источник: Vatican News