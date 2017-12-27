Папа Франциск поддержал кардинала Марадьягу

Папа Франциск выразил сочувствие кардиналу Оскару Родригесу Марадьяге, архиепископу Тегусикальпы (Гондурас) в связи с нападками журналистов, которые обвиняют его в использовании значительных денежных средств, полученных от Католического университета Гондураса, верховным канцлером которого является он является. Сам иерарх назвал эти обвинения клеветой. В телефонном разговоре Святейший Отец выразил поддержку кардиналу, исполняющему функцию координатора в Совете девяти кардиналов: этот орган помогает Папе Франциску проводить реформу Римской Курии.

«Я очень сожалею из-за причиненного тебе зла. Но ты не беспокойся», — сказал Папа кардиналу Марадьяге, который ответил: «Ваше Святейшество, я спокоен. Я спокоен, потому что я с Господом Иисусом, а Он знает сердце каждого человека».

Обвинения против иерарха начались после журналистского расследования, в котором рассказывается о незаконном использовании десятков тысяч евро, переданных Католическим университетом Гондураса. Кард. Марадьяга заявил, что подобные обвинения являются нарушением профессиональной этики. Та же самая «новость» была распространена уже в 2016 году в анонимной форме одним из бывших сотрудников университета, уволенным за финансовые махинации. Кардинал утверждает, что прежде чем публиковать подобные вымыслы, необходимо выслушать обвиняемую сторону. Клевета – заявил он – это не только грех, но и наказуемое преступление. Кардинал пояснил, что деньги, о которых идет речь, были переданы ему не для личных целей, а вверены и использованы для помощи бедным, медицинского обслуживания нуждающихся и помощи священникам в сельских районах.

Координатор Совета девяти кардиналов пытается понять, что именно подтолкнуло журналистов вновь вернуться к забытым обвинениям. Подобные нападки – это «нападки против Святейшего Отца и против тех, кто не хочет, чтобы Римская Курия была реформирована», заявил кардинал Марадьяга, который недавно подал прошение об отставке и еще ожидает ответа от Папы Франциска. «Я епископ уже 39 лет, 25 лет управляю архиепархией Тегусикальпы. Я не отказался бы отправиться на покой», — заявил гондурасский кардинал.

Источник: Радио Ватикана