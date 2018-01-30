Папа Франциск подчеркнул воспитательное значение памяти в борьбе с безразличием

РИМ, 29 января. Папа Римский Франциск заявил о необходимости воспитания в обществе «культуры ответственности и памяти для борьбы с безразличием». Об этом рассказал министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Анджелино Альфано, слова которого приводит агентство ANSA.

Сообщается, что свое заявление Папа Франциск сделал в ходе аудиенции, которую он провел для участников Римской международной конференции об ответственности государств, организаций и отдельных лиц за противодействие антисемитизму под эгидой ОБСЕ.

На встрече Епископ Рима подчеркнул «необходимость сохранения памяти в новых поколениях». «Память — это ключ к пониманию нашего будущего», — сказал понтифик. В своей речи Святейший Отец вспомнил «оглушительную тишину», которую он ощутил в ходе своего посещения бывшего нацистского концлагеря Освенцим — «тревожную тишину, оставляющую место только для слез, для молитвы и для того, чтобы просить прощения».

«Для строительства нашей истории, которая может быть только общей — или не состояться вообще — мы нуждаемся и в общей памяти, отягощенной болью, но живой и полной надежды и ожидания нового рассвета. И Церковь вспоминает вместе с вами и протягивает вам руку», — отметил он.

Альфано на встрече с Папой Франциском в свою очередь предупредил «о рисках новой и опасной волны акций антисемитизма и ограничения фундаментальных свобод наших граждан».



О конференции

Международная конференция об ответственности государств, институтов и отдельных людей за противодействие антисемитизму на пространстве стран ОБСЕ проходит по инициативе Италии, которой перешло председательство в этой организации. В ней принимают участие делегации из 50 стран, а также представители гражданского общества и ряда организаций.

Нынешняя конференция — первое крупное событие, организованное Италией в рамках председательства в ОБСЕ. Форум проводится при поддержке Союза итальянских еврейских общин и фонда Центра современной еврейской документации.

Символично, что она проходит сразу после Дня памяти жертв Холокоста, который отмечается 27 января, в день освобождения в 1945 году Красной армией концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим).

Как заявил Анджелино Альфано в приветственном слове, Италия надеется, что такая конференция станет постоянной и ежегодной, и ее продолжат проводить другие страны, председательствующие в ОБСЕ.

Источник: ТАСС