Папа Франциск поблагодарил ливанцев за гостеприимство по отношению к беженцам и за сбалансированные отношения с мусульманами

20 ноября с.г. Папа Франциск принял на аудиенции большую делегацию из Ливана, в состав которой вошли члены благотворительного «Маронитского фонда» и представители ливанских властей. Перед тем Святейший Отец встретился с католическими епископами этой ближневосточной страны, совершающими ныне свой визит в Рим ad limina.

В аудиенции приняло участие больше посетителей, чем это было предусмотрено протоколом, на что Папа отреагировал с юмором, сравнив приумножение численности ливанцев с чудом приумножения хлебов и рыб Иисусом Христом. Обращаясь к мирянам — членам благотворительного фонда (их было порядка 50-ти), Понтифик назвал «прекрасной идеей» их желание сопровождать своих епископов в ходе их визита «к порогам». Тем самым Епископ Рима получит возможность лучше познакомиться с жизнью ливанской католической общины. Далее Святейший Отец поблагодарил своих гостей за их усилия в плане сохранения баланса — «творческого и устойчивого как кедр» — между христианами и мусульманами обеих главных ветвей ислама: шиитами и суннитами. Особым образом Папа Франциск выразил признательность за принятие в Ливане большого числа мигрантов. По данным ООН, Ливан в последние годы принял свыше миллиона беженцев, что составляет не почти 50% от его собственного населения. (В настоящее время из 6 миллионов населения Ливана только 4 миллиона — коренные ливанцы, а остальные — мигранты). «Да благословит Господь всех вас, ваши семьи, вашу родину, ваших детей и ваших беженцев!» — сказал Понтифик в заключение аудиенции.

По материалам Vatican News