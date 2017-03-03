Папа Франциск озвучил свои молитвенные намерения на март (ВИДЕО)

В течение текущего месяца Папа призывает молиться за христиан, которые подвергаются преследованиям.

2 марта 2017 г. Ватиканский телецентр через свой канал в YouTube распространил видеоролик, в котором Папа Франциск лично озвучивает и объясняет свою молитвенную интенцию: «Чтобы преследуемые христиане почувствовали поддержку всей Церкви, как в молитве, так и в виде материальной помощи».

Главными героями видео являются три человека различных рас и разных христианских конфессий — протестант, католик, православный, — которых фотографируют в фас и профиль на фоне метрической шкалы. В руках они держат таблички, на которых написано «преступление».

За кадром звучит голос Папы Франциска, который говорит: «Сколько людей подвергаются преследованиям за свою веру и вынуждены покидать свои дома, храмы, земли, связи. Их преследуют и убивают, потому что они являются христианами. Их гонители не делают различий по конфессиональной принадлежности».

В то время как на экране появляются изображения разрушенных и поврежденных церквей и скульптур святых, а также людей, которые молятся и собирают гуманитарную помощь, Святейший Отец обращается к верующим: «Я спрашиваю: многие ли из вас молятся о христианах, которых преследуют? Я призываю вас делать это вместе со мной, чтобы они почувствовали поддержку всех Церквей и общин в молитве и в виде материальной помощи».

В этой евангелизационной интенции Папа Франциск призывает верующих молиться в течение всего марта.

По материалам Radio Vaticana