Папа Франциск ответил на вопросы японских студентов

18 декабря Папа Франциск провел видеоконференцию со студентами токийского университета «София». Святейший Отец ответил на их вопросы – организаторы выбрали восемь из нескольких десятков.

Один из студентов спросил Папу, какой был самый счастливый момент для него после избрания на Апостольский Престол. Таких моментов было немало, ответил Папа: «Особенно я счастлив, когда могу быть с людьми и разговаривать с ними, и больше всего с детьми, стариками и с больными. Мне это очень помогает… я становлюсь моложе, это приносит мне много радости и счастья».

Отвечая на второй вопрос – об образовании, нацеленном на конкурентоспособность, Папа сказал: «В этом случае образование не развивает, а ограничивает, поскольку служит меритократии». Образование, не нацеленное на служение людям, терпит крах, отметил Папа, образование, замкнутое на себе, опасно.

Что же Папа Франциск думает о современной молодежи, что его беспокоит, а что обнадеживает? Это третий вопрос студентов. Святейший Отец ответил, что его беспокоит утрата корней, памяти: «Культурных, исторических, семейных корней, человеческих корней». Без корней невозможно расти и развиваться. «Самым подходящим способом обретения корней является диалог молодых с пожилыми», — подчеркнул Папа. Вновь обретя корни, молодые люди не должны держать их «в шкафу», но призваны «вступать в диалог с настоящим и смотреть на будущее». Молодые люди не могут стоять на месте, они всегда должны находиться в движении, «направляясь к обетованию, но крепко держась за корни и встречаясь лицом к лицу с настоящим».

Четвертый вопрос студентов касался роли религии. «Религия, — ответил Папа Франциск, — это не театральный вымысел: она рождается из желания человеческого сердца выйти за пределы самих себя и в этом стремлении выйти за пределы себя находит Абсолют, Бога». «Любая религия, — добавил Папа, — развивает. Если мы встречаем человека, называющего себя религиозным, который не развивается и не служит людям, то это не религия, а идолопоклонство». «Безусловно, — подчеркнул Святейший Отец, — христианское откровение, которое я исповедую и которое исповедуют многочисленные христиане, имеет в качестве основного правила поклонение Богу и служение людям. Если христианин не поклоняется Богу и не служит другим, он не является христианином. Он только называет себя христианином». Папа добавил несколько слов о фундаментализме, констатируя, что в каждом вероисповедании есть небольшая группа фундаменталистов, не отвечающая религиозному идеалу и порождающая терроризм.

На вопрос о защите окружающей среды и о бедности Папа ответил, что сегодня человечество стоит перед лицом выбора: воспринимать всерьез экологические проблемы или идти навстречу уничтожению человечества. Папа упомянул о трагической ситуации некоторых островов в Океании, которые исчезнут уже через 20 лет по причине глобального потепления. К сожалению, некоторые люди преследуют лишь экономические интересы и не видят никого, кроме себя, все принося в жертву наживе. Экологический дисбаланс порождает социальное неравенство и ведет к бедности.

«Ты производишь на многих хорошее впечатление. А что ты сам думаешь о себе?» На этот вопрос студента Папа ответил: «Когда мы причесываемся, умываемся, мы смотрим на себя в зеркало. Но иногда зеркало становится частью твоей жизни, ты начинаешь разговаривать с зеркалом как нарцисс и заболеваешь самореферентностью. Думаю, что надо быть очень внимательными, когда мы судим самих себя. Нужно остерегаться риска оценивать себя со стороны зеркала, а оно обманывает всегда. Ты спросил, как я вижу самого себя. Я стараюсь не смотреться в зеркало. Это то, чего надо постоянно избегать, потому что тщеславие может настичь тебя где угодно. Один или два раза в день я стараюсь смотреть внутрь себя, на то, что я чувствовал на протяжении дня, что произошло внутри», чтобы затем «судить самого себя по тому, что я сделал, какое решение принял, как себя повел». «Я считаю себя грешником, которого Бог много возлюбил и до сих пор любит. И это делает меня счастливым».

На вопрос о мигрантах Папа ответил, что миграция – это часть человеческой истории. Европа состоит из мигрантов, которые на протяжении столетий прибывали на материк. Европейцы не родились в Европе, у них корни мигрантов. Сегодняшний миграционный кризис – «самая серьезная катастрофа после Второй мировой войны», подчеркнул Папа. Мигранта, бегущего от войны или от голода, «недопустимо отталкивать», как недопустимо помещать в гетто. Если мы оставим таких людей на произвол судьбы, в изоляции, то мы будем действовать против мира, питая тем самым террористические группировки. «Безусловно, мигрант должен уважать законы принимающей страны и ее историю», – отметил Св. Отец и упомянул о демографической зиме в Европе: европейцы не рождают детей, а значит, их место в любом случае займут приезжие, подчеркнул Папа Франциск. Интеграция – это «наименее травматическая разновидность такого феномена».

Последний вопрос студентов токийского университета касался Японии: что Папа думает о Японии и не хочет ли туда приехать? Папа напомнил, что он уже был в Японии один раз. Японцы произвели на него впечатление «народа с идеалами, народа с глубокой религиозностью, трудолюбивого, народа, который много страдал». Япония вместе с тем открыла Папе глаза на такие проблемы, как «избыток конкуренции» и «потребления» — это слово Папа повторил пять раз. «Это великая страна, я восхищаюсь ею, и, конечно, мне хотелось бы к вам приехать, — сказал Папа и добавил, что он уже получил официальное приглашение, но еще не знает, сможет ли осуществить этот визит. «Я очень люблю ваш народ», – сказал в заключение Святейший Отец.

Источник: Радио Ватикана