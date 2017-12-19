Папа Франциск ответил на вопросы японских студентов

Папа Франциск ответил на вопросы японских студентов

Декабрь 19, 2017

18 декабря провел видеоконференцию со студентами токийского университета «София». Святейший Отец ответил на их вопросы – организаторы выбрали восемь из нескольких десятков.

Один из студентов спросил Папу, какой был самый счастливый момент для него после избрания на Апостольский Престол. Таких моментов было немало, ответил Папа: «Особенно я счастлив, когда могу быть с людьми и разговаривать с ними, и больше всего с детьми, стариками и с больными. Мне это очень помогает… я становлюсь моложе, это приносит мне много радости и счастья».

Отвечая на второй вопрос – об образовании, нацеленном на конкурентоспособность, Папа сказал: «В этом случае не развивает, а ограничивает, поскольку служит меритократии». , не нацеленное на служение людям, терпит крах, отметил Папа, , замкнутое на себе, опасно.

Что же Папа Франциск думает о современной молодежи, что его беспокоит, а что обнадеживает? Это третий вопрос студентов. Святейший Отец ответил, что его беспокоит утрата корней, памяти: «Культурных, исторических, семейных корней, человеческих корней». Без корней невозможно расти и развиваться. «Самым подходящим способом обретения корней является диалог молодых с пожилыми», — подчеркнул Папа. Вновь обретя корни, молодые люди не должны держать их «в шкафу», но призваны «вступать в диалог с настоящим и смотреть на будущее». Молодые люди не могут стоять на месте, они всегда должны находиться в движении, «направляясь к обетованию, но крепко держась за корни и встречаясь лицом к лицу с настоящим».

Четвертый вопрос студентов касался роли религии. «Религия, — ответил Папа Франциск, — это не театральный вымысел: она рождается из желания человеческого сердца выйти за пределы самих себя и в этом стремлении выйти за пределы себя находит Абсолют, Бога». «Любая религия, — добавил Папа, — развивает. Если мы встречаем человека, называющего себя религиозным, который не развивается и не служит людям, то это не религия, а идолопоклонство». «Безусловно, — подчеркнул Святейший Отец, — христианское откровение, которое я исповедую и которое исповедуют многочисленные христиане,  имеет в качестве основного правила поклонение Богу и служение людям. Если христианин не поклоняется Богу и не служит другим, он не является христианином. Он только называет себя христианином». Папа добавил несколько слов о фундаментализме, констатируя, что в каждом вероисповедании есть небольшая группа фундаменталистов, не отвечающая религиозному идеалу и порождающая терроризм.

На вопрос о защите окружающей среды и о бедности Папа ответил, что сегодня человечество стоит перед лицом выбора: воспринимать всерьез экологические проблемы или идти навстречу уничтожению человечества. Папа упомянул о трагической ситуации некоторых островов в Океании, которые исчезнут уже через 20 лет по причине глобального потепления. К сожалению, некоторые люди преследуют лишь экономические интересы и не видят никого, кроме себя, все принося в жертву наживе. Экологический дисбаланс порождает социальное неравенство и ведет к бедности.

«Ты производишь на многих хорошее впечатление. А что ты сам думаешь о себе?» На этот вопрос студента Папа ответил: «Когда мы причесываемся, умываемся, мы смотрим на себя в зеркало. Но иногда зеркало становится частью твоей жизни, ты начинаешь разговаривать с зеркалом как нарцисс и заболеваешь самореферентностью. Думаю, что надо быть очень внимательными, когда мы судим самих себя. Нужно остерегаться риска оценивать себя со стороны зеркала, а оно обманывает всегда. Ты спросил, как я вижу самого себя. Я стараюсь не смотреться в зеркало. Это то, чего надо постоянно избегать, потому что тщеславие может настичь тебя где угодно. Один или два раза в день я стараюсь смотреть внутрь себя, на то, что я чувствовал на протяжении дня, что произошло внутри», чтобы затем «судить самого себя по тому, что я сделал, какое решение принял, как себя повел». «Я считаю себя грешником, которого Бог много возлюбил и до сих пор любит. И это делает меня счастливым».

На вопрос о мигрантах Папа ответил, что миграция – это часть человеческой истории. Европа состоит из мигрантов, которые на протяжении столетий прибывали на материк. Европейцы не родились в Европе, у них корни мигрантов. Сегодняшний миграционный кризис – «самая серьезная катастрофа после Второй мировой войны», подчеркнул Папа. Мигранта, бегущего от войны или от голода, «недопустимо отталкивать», как недопустимо помещать в гетто. Если мы оставим таких людей на произвол судьбы, в изоляции, то мы будем действовать против мира, питая тем самым террористические группировки. «Безусловно, мигрант должен уважать законы принимающей страны и ее историю», – отметил Св. Отец и упомянул о демографической зиме в Европе: европейцы не рождают детей, а значит, их место в любом случае займут приезжие, подчеркнул Папа Франциск. Интеграция – это «наименее травматическая разновидность такого феномена».

Последний вопрос студентов токийского университета касался Японии: что Папа думает о Японии и не хочет ли туда приехать? Папа напомнил, что он уже был в Японии один раз. Японцы произвели на него впечатление «народа с идеалами, народа с глубокой религиозностью, трудолюбивого, народа, который много страдал». вместе с тем открыла Папе глаза на такие проблемы, как «избыток конкуренции» и «потребления» — это слово Папа повторил пять раз. «Это великая страна, я восхищаюсь ею, и, конечно, мне хотелось бы к вам приехать, — сказал Папа и добавил, что он уже получил официальное приглашение, но еще не знает, сможет ли осуществить этот визит. «Я очень люблю ваш народ», – сказал в заключение Святейший Отец.

 

Источник: Радио Ватикана

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