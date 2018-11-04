Папа Франциск отслужил Заупокойную Мессу об усопших иерархах

3 ноября Папа Франциск предстоятельствовал на Евхаристическом богослужении в соборе Св. Петра в память о кардиналах и епископах, скончавшихся на протяжении уходящего года. Сообщает из Ватикана корреспондент Vatican News Ольга Сакун:

В своей проповеди Святейший Отец комментировал Евангелие дня – о десяти девах, которые вышли навстречу жениху, — и это напоминает нам, что «жизнь есть обращенный ко всем постоянный призыв выходить: из материнского лона, из отчего дома, из детства в юношество и во взросление, вплоть до выхода из этого мира». Для служителей Евангелия жизнь – это постоянный «исход» в еще большей степени, ведь они выходят из семьи туда, куда их посылает Церковь, от одного служения к другому: «Все мы находимся в состоянии постоянного перехода».

Евангелие напоминает, что смысл этого «исхода» — выход навстречу Жениху. Мы живем ради того возвещения, которое в Евангелии звучит посреди ночи: «Вот, Жених идет, выходите навстречу ему» (Мф 25,6). Именно Иисус, Жених, возлюбивший Свою Церковь и отдавший жизнь за нее, наделяет нашу жизнь смыслом и дает ей направление, — и никто другой, подчеркнул Папа Франциск. «Таким образом, жизнь, путь к выходу навстречу Жениху, — это время, данное нам для того, чтобы возрастать в любви. Жить означает день за днем готовиться к бракосочетанию».

Папа пригласил верующих задаться вопросом: «Живу ли я как тот, кто готовится к встрече с Женихом? За разными собраниями, хлопотами и делами нельзя забывать о нити, соединяющей весь замысел: об ожидании Жениха». «Давайте не будем зацикливаться на земных процессах, но посмотрим дальше, — призвал Папа. – Главное в жизни – это слушать голос Жениха. Он приглашает нас каждый день узнавать грядущего Господа и превращать любое дело в подготовку к бракосочетанию с Ним».

Об этом напоминает деталь, которая в этом евангельском отрывке является существенной для дев, ожидающих брачного пира: это не одежда и даже не светильники, но елей, хранящийся в небольших сосудах. Папа выделил три характеристики этого елея: первая – его незаметность. Его не видно, но без него не может быть света. «Перед Господом, — пояснил Папа, — не внешность имеет значение, но сердце». Нужно сказать «нет» «культуре макияжа», но очищать и хранить свое сердце. Вторая характеристика масла – это то, что оно сгорает. Только горя, оно может освещать. «Такова жизнь: она излучает свет только если сгорает, если израсходуется в служении. Секрет жизни – в том, чтобы жить ради служения. Служение – это входной билет на вечный брачный пир», — подчеркнул Папа Франциск. Третья характеристика елея – это то, что он должен быть подготовлен. Его нужно приготовить вовремя и принести с собой. «Любовь спонтанна, — прокомментировал Папа, — но она не импровизируется. Именно в неготовности заключается неразумие дев, которых не пустили на брачный пир. Сейчас – время подготовки: в этот самый момент, день за днем, нужно поддерживать пламя любви».