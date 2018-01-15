Папа Франциск отправился в Чили

15 января Папа Франциск начал 22-ю апостольскую поездку. Утром он вылетел из Рима в Сантьяго, где приземлится около полуночи по римскому времени.

«Прошу вас сопровождать меня молитвой во время этой поездки в Чили и Перу», — написал Папа в Твиттере незадолго до своего отъезда в понедельник. Двумя днями ранее, в субботу 13 января, Папа посетил римскую базилику Санта-Мария-Маджоре и вверил предстоящую миссию небесному покровительству Пресвятой Девы Марии перед её чудотворным образом «Спасение римского народа» — «Salus Populi Romani».

По прибытии в Чили не предусмотрены приветственные речи, а первая встреча с руководством страны состоится 16 января.

В столице Святейшего Отца встретит уходящий президент-социалист Мишель Бачелет. Затем Папа отправится в апостольскую нунциатуру, где будет жить во время пребывания в Сантьяго. Помимо столицы, Папа посетит Темуко и Икике.

На вечер четверга запланировано прибытие в Лиму, где Епископ Рима останется до 22 января.

Как Чили, так и Перу посещал святой Папа Иоанн Павел II: Чили в 1987 году, а Перу дважды — в 85-м и 88-м. Папа Франциск провёл в свое время в Чили полтора года новициата, а перед избранием на Папский престол посетил также Перу.

По материалам Радио Ватикана