Папа Франциск отказался от почетного доктората университета Салерно

Папа Римский Франциск отказался от степени почетного доктора университета итальянского города Салерно, поскольку он «никогда не принимает почестей», сообщил 20 марта сайт Faro di Roma.

Единственное исключение из этого правила понтифик сделал в мае прошлого года, приняв «по настоянию» немецкого кардинала Вальтера Каспера, бывшего председателя папского совета содействия христианскому единству, премию Карла Великого.

Ранее сообщалось, что 16 марта Салернский университет, который считается старейшей в мире школой медицины, объявил о присуждении почетного доктората Папе Бергольо «как врачу душ». Как отмечает «Faro di Roma», заявляя во всеуслышание о награждении Папы, руководство вуза забыло дождаться ответа из Ватикана.

Университет города Салерно, расположенного в области Кампания на юге Италии, считает себя преемником Салернской врачебной школы, возникшей в IX веке. Хотя эта школа не называлась тогда университетом, она претендует на звание первого вуза в Европе. По преданию, она была основана случайно встретившимися на этом месте в грозу четырьмя врачами: итальянцем, греком, арабом и евреем, пишет Википедия.

Источник: Благовест-инфо