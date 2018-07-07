Папа Франциск одобрил декреты о признании героизма добродетелей новых кандидатов блаженными

5 июля 2018 г. Святейший Отец принял на аудиенции кардинала Анджело Амато, префекта Конгрегации по канонизации святых, и одобрил декреты о признании героизма добродетелей новых кандидатов блаженными. Таким образом открыт путь к объявлению их святыми.

Упомянутые декреты, касающиеся Слуг Божьих: итальянских мирян Пьетро ди Витале (1916-1940) и Джорджио Ла Пира (1904-1977), пятнадцатилетнего подростка Карло Акутиса (1991-2006), а также четырнадцатилетней испанской девочки Аллесии Гонсалес-Баррос (1971-1985 ).

Пьетро ди Витале прожил всего 23 года. Учился в епархиальной духовной семинарии Палермо и много времени посвящал почитанию Святых Даров и поклонению Пресвятой Деве Марии. Был францисканским терциарием и участником Движения мирян «Католическое действие». Скоропостижно скончался из-за тяжелой болезни.

Джорджио Ла Пира известен, особенно в Италии, как «святой мэр» Флоренции. Главой этого города он был в 1951-1957 гг. и в 1961-1965 гг. Данные ему полномочия использовал для борьбы с социальным неравенством, искоренения бедности и содействию целостному развитию каждой личности.

Испанская девочка Аллесия Гонсалес-Баррос, которая умерла от саркомы Юинга, и итальянский юноша Карло Акутис, жизнь которого прервала лейкемия, своим примером показали, что благодаря Божьей благодати, страдания можно принять, перенося их с полной покорностью, искренней радостью и постоянно думая о других.

По материалам Vatican News