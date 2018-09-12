Папа Франциск объявил о своем намерении посетить Японию (ФОТО)

Как сообщается в заметке русскоязычной редакции Vatican News, утром 12 сентября Папа Франциск встретился с японской культурной ассоциацией «Tensho Kenoh Shisetsu Kenshoukai», основанной в память о первой японской дипломатической миссии в Европе: она была организована в 1585 году отцами-иезуитами, которые находились в Японии. Четыре молодых японских христианина тогда прибыли в Рим в сопровождении нескольких миссионеров и нанесли визит Папе Григорию XIII. Дипломатическая миссия продолжалась 8 лет. Один из ее участников впоследствии стал священником, а другой претерпел мученичество вместе с другими сподвижниками в Нагасаки. На этот раз молодые японцы также приехали вместе с иезуитами: отцом Ренцо Де Лукой и отцом Синдзо Кавамурой.

«Я надеюсь, — сказал Святейший Отец, обращаясь к японским гостям, — что вы почувствуете желание вернуться в вашу страну послами мира и защитниками великих общечеловеческих и христианских ценностей». Папа упомянул об одном из проектов солидарности японской ассоциации: Фонде для образования молодежи и сирот, действующем благодаря вкладам предпринимателей. Это начинание свидетельствует о том, что «религия, культура и экономика могут мирно сотрудничать в созидании более человечного мира».

«Как и четверо ваших предшественников, — сказал Папа в заключение встречи, — принесите своему чудесному народу и своей чудесной стране дружбу Папы Римского и уважение всей Католической Церкви. Пользуясь случаем, я хотел бы объявить о своем желании посетить Японию в следующем году. Будем надеяться, что я смогу это сделать»