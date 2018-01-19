Папа Франциск повенчал на борту самолета супружескую пару (ФОТО + ВИДЕО)

Мировые СМИ облетела новость о том, что 18 января прямо на борту самолета Папа Римский Франциск благословил брачный союз бортпроводника и стюардессы. Венчание состоялось на высоте примерно 11 тыс. метров во время перелета из Сантьяго в Икике на севере Чили.

Сотрудники авиакомпании LATAM Airlines 41-летний Карлос Чуффарди и 39-летняя Паула Подест зарегистрировали свой брак еще в 2010 году, но церковь, в которой они собирались обвенчаться, была разрушена землетрясением, и молодые люди так и не приступили к Таинству брака. Между тем, за годы совместной жизни они стали родителями двоих детей.

— Хотите пожениться сейчас? — неожиданно спросил Папа. «Он взял наши руки и спросил, есть ли любовь в нашем браке, и хотим ли мы оставаться вместе всю жизнь. Мы ответили «да!», — рассказали позже супруги обступившим их журналистам.

В роли свидетеля выступил владелец авиакомпании, также летевший этим рейсом. Свидетельство о браке собственноручно написал на простом листе бумаги сопровождавший Папу кардинал. Позже супругам выдадут соответствующий документ, как это предусмотрено в Католической Церкви.

По материалам Radio Vaticana, Avvenire, Katolik.life